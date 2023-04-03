سياسة
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شاهد | أردوغان يتسلّم أول سيارة من نوع TOGG محلّية الصنع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "سيارة TOGG المحلية وُلدت وتطورت رمزاً للتقدم التكنولوجي والاقتصادي والسمعة العالمية لبلدنا". جاء ذلك خلال تَسلُّمه أول سيارة كهربائية محلية الصنع.
شاهد | أردوغان يتسلّم أول سيارة من نوع TOGG محلّية الصنع
أردوغان: سيارة TOGG المحلية وُلدت وتطورت رمزاً للتقدم التكنولوجي والاقتصادي والسمعة العالمية لبلدنا / صورة: AA
3 أبريل 2023

  • تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أول سيارة من طراز "توغ" (TOGG) الكهربائية المحلية.

جاء ذلك في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين وإداريي شركة "TOGG".

وهنَّأ أردوغان في كلمة خلال الحفل، الجهات كافة التي ساهمت في إنتاج السيارة المحلية.

وأضاف: "سيارة TOGG المحلية وُلدت وتطورت رمزاً للتقدم التكنولوجي والاقتصادي والسمعة العالمية لبلدنا".

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "TOGG".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 في المئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تَنقُّل تركي متكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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