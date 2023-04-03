تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أول سيارة من طراز "توغ" (TOGG) الكهربائية المحلية.

جاء ذلك في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين وإداريي شركة "TOGG".

وهنَّأ أردوغان في كلمة خلال الحفل، الجهات كافة التي ساهمت في إنتاج السيارة المحلية.

وأضاف: "سيارة TOGG المحلية وُلدت وتطورت رمزاً للتقدم التكنولوجي والاقتصادي والسمعة العالمية لبلدنا".

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "TOGG".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 في المئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تَنقُّل تركي متكامل.