أثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عدم السماح بوقف المباريات لفتح المجال أمام اللاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، جدلاً في أوساط الدوري، بخلاف ما يحصل في دوريات أوروبية أخرى.

ورفعت مجموعة "ألتراس" جماهير باريس سان جيرمان الأحد في ملعب "بارك دي برانس"، لافتة انتقدت فيها الاتحاد الفرنسي للعبة الذي يتناقض موقفه الثابت بشأن رمضان مع القرارات المتخَذة في الدول المجاورة التي تتعاطف مع الصائمين.

وخرجت المسألة إلى العلن بعدما بعث الاتحاد الفرنسي الخميس، برسالة إلى الحكام يذكّرهم فيها بالقوانين المتبعة، فوقف مباريات المساء التي تتزامن مع انتهاء الصيام لدى اللاعبين المسلمين "لا يحترم أحكام النظام الأساسي للاتحاد".

وبرّر رئيس اللجنة الفيدرالية للحكام لوكالة الصحافة الفرنسية إريك بورغيني القرار بقوله: "الفكرة أن لكل شيء وقتاً، لممارسة الرياضة وقت، ولممارسة الطقوس الدينية وقت".

أما عند بورغيني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد، فإن الأمر يتعلق ببساطة "بالتطبيق الدقيق للمادة الأولى من النظام الأساسي للاتحاد بشأن المطالبة باحترام مبدأ العلمانية في كرة القدم".

المثل الإنجليزي

انطلاقاً من هذا الواقع، أعاد مجتمَع كرة القدم تنشيط النقاش، القديم والمنتظم، حول ما يجب أن يكون علمانية فرنسية: حرية ممارسة المرء دينه بحرية، أو أولوية تطبيق القوانين المشتركة على المعتقدات الدينية.

كتب لوكا ديني لاعب أستون فيلا الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي: "في 2023 يمكننا وقف المباراة لمدة 20 دقيقة لاتخاذ القرارات، لكن ليس لمدة دقيقة واحدة لشرب الماء".

وبخلاف الجدل الحاصل في فرنسا، اتخذ الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قرار وقف المباريات لفترة وجيزة للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، الذي بدأ في 22 مارس/آذار.

واتخذ الدوري الهولندي في الفترة الأخيرة الخطوات ذاتها للمرة الأولى، في حين أعلن رئيس الحكام في الدوري الألماني العام الماضي أنه يدعم الحكام الذين يقررون منح مثل هذا النوع من الاستراحة.

وفي إيطاليا وإسبانيا، لم يُخطَّط لأي قرارات، لكن لم يُشرَع باب النقاش حول هذه المسألة، فالمغربي سفيانأمرابط (فيورنتينا) على سبيل المثال استغلّ دخول المعالجين إلى أرض الملعب لشرب المياه وتناول الطعام مساء السبت خلال الفوز على إنتر 1-صفر.

وتبقى إنجلترا الرائدة في هذه المسألة على خلفية اعتماد فترات الاستراحة قبل عامين، تحت تأثير ما فعله الفرنسي ويسلي فوفانا والسنغالي شيخو كوياتيه، لاعبا ليستر سيتي وكريستال بالاس في ذلك الوقت، بعدما قرّرا التوقف لتناول الطعام في منتصف المباراة.