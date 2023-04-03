سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | مئات المعلمين في بيروت يحتجّون لتحسين أوضاعهم المعيشية
نفّذ معلمو المرحلة الثانوية في لبنان وقفة أمام وزارة التربية غربيّ العاصمة بيروت، بمشاركة عدد من الطلاب والأهالي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما ألقى عدد من أهالي الطلبة كلمات أيدت تَحرُّك المعلمين، وأكدوا أن كرامة الطلاب من كرامة الأستاذ.
صور | مئات المعلمين في بيروت يحتجّون لتحسين أوضاعهم المعيشية
مئات المعلمين في لبنان يتظاهرون لتحسين أوضاعهم المعيشية / صورة: AA
3 أبريل 2023

نفّذ معلمو المرحلة الثانوية في لبنان الاثنين، وقفة أمام وزارة التربية غربيّ العاصمة بيروت، بمشاركة عدد من الطلاب والأهالي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

ووفق مراسل الأناضول، حمل مئات المعلمين لافتات تطالب بالحصول على حقوقهم، وترفض تجاهل الوزارة مطالبهم.

وعلّق المعلمون تدريس المرحلة الثانوية منذ مطلع 2023، في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، فيما استمرّت العملية التعليمية لبقية المراحل.

وفي الوقفة تلا المعلم فراس حريري بياناً عن أوضاع المعلمين، وقال: "يتهموننا بتعطيل الثانويات والمعاهد وبتهديد العام الدراسي".

وأضاف: "نحن لا نطالب إلا ببديهيات وبوظيفة لائقة، فيها راتب عادل لائق وبضمان صحّيّ وبدل مواصلات منطقي".

من جهتها، قالت المعلمة ميرنا ضاهر للأناضول: "نحن في التعليم منذ 20 عاماً، نريد تلبية مطالبنا المحقّة من الدولة، لأننا موظفون ونؤدّي واجباتنا".

وأضافت: "لا بد من انتزاع حقوقنا، راتبي الذي كان قبل الأزمة 2000 دولار، أصبح اليوم لا يتعدى 140 دولاراً، هذا المبلغ لا يكفي مواصلات الذهاب إلى العمل".

ولفتت إلى حقوق أخرى ضمن مطالبهم، تتمثّل في التأمين الصحي، وقالت: "اليوم لم يعُد بإمكاننا الذهاب إلى المستشفى، الراتب لا يكفي ثمناً لدواء أو لزيارة الطبيب".

وألقى عدد من أهالي الطلبة كلمات أيدت تَحرُّك المعلمين، وأكدوا أن كرامة الطلاب من كرامة الأستاذ.

ويتقاضى موظفو القطاع العامّ في لبنان رواتبهم بالدولار، على سعر صرف يحدّده المصرف المركزي بناءً على العرض والطلب، الذي حدّده حاكم المصرف رياض سلامة بـ60 ألف ليرة للدولار الواحد.

ومنذ 2019 يعاني الشعب اللبناني أزمة اقتصادية حادَّة غير مسبوقة، أدَّت إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وشُحّ الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، إلى جانب هبوط حادّ في القدرة الشرائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us