أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين، بتعيين سفير لبلاده لدى النظام السوري في دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيّد بوزير الخارجية نبيل عمار.

وحسب البيان، قرّر سعيّد "الشروع في إجراءات تعيين سفير لتونس بدمشق".

وأكّد "ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمّها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني".

وشدّد سعيّد على أن "مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل"، وفق المصدر نفسه.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي قرّر سعيّد "الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق"، وقال إن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم، والسفير يُعتمد لدى الدولة لا لدى النظام".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا منذ 4 فبراير/شباط 2012 بقرار من الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، على خلفية الحرب في سوريا.

غير أنه في يوليو/تموز 2014 افتتحت تونس مكتباً للخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة الجالية التونسية في سوريا في عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.