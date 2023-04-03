سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يتجه إلى نيويورك لبدء إجراءات محاكمته
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن دونالد ترمب غادر إلى نيويورك تمهيدا لمثوله أمام محكمة مانهاتن لبدء إجراءات محاكمته في قضية تتعلق بشراء صمت ممثّلة أمريكية قبل انتخابات 2016.
ترمب يتجه إلى نيويورك لبدء إجراءات محاكمته
ترمب يتجه إلى نيويورك لبدء إجراءات محاكمته / صورة: Reuters
3 أبريل 2023

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاثنين إلى نيويورك، تمهيداً لمثوله أمام محكمة مانهاتن لبدء إجراءات محاكمته في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أمريكية قبل انتخابات 2016.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ترمب أقلعت من مطار ويست بالم بيتش في فلوريدا، إلى نيويورك حيث سيسلّم نفسه لبدء محاكمته.

في السياق نفسه شدّد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في مؤتمر صحفي، على أن شرطة المدينة "مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة"، مشيراً إلى نشر عدد كبير من رجال الشرطة استعداداً لتلك المحاكمة.

والجمعة طلب الادعاء العامّ في مانهاتن بمدينة نيويورك من دونالد ترمب، تسليم نفسه على خلفية القضية ذاتها.

وتُعَدّ هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترمب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

والخميس وجّه المدّعون العامُّون في مانهاتن بمدينة نيويورك، اتهاماً إلى ترمب بقضية دفع 130 ألف دولار لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من تَرشُّحه للرئاسة، وتلقّت أموالاً مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

ونفى ترمب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادّعاءات إلى العلن عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us