غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاثنين إلى نيويورك، تمهيداً لمثوله أمام محكمة مانهاتن لبدء إجراءات محاكمته في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أمريكية قبل انتخابات 2016.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ترمب أقلعت من مطار ويست بالم بيتش في فلوريدا، إلى نيويورك حيث سيسلّم نفسه لبدء محاكمته.

في السياق نفسه شدّد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في مؤتمر صحفي، على أن شرطة المدينة "مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة"، مشيراً إلى نشر عدد كبير من رجال الشرطة استعداداً لتلك المحاكمة.

والجمعة طلب الادعاء العامّ في مانهاتن بمدينة نيويورك من دونالد ترمب، تسليم نفسه على خلفية القضية ذاتها.

وتُعَدّ هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترمب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

والخميس وجّه المدّعون العامُّون في مانهاتن بمدينة نيويورك، اتهاماً إلى ترمب بقضية دفع 130 ألف دولار لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من تَرشُّحه للرئاسة، وتلقّت أموالاً مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

ونفى ترمب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادّعاءات إلى العلن عام 2018.