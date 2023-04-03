تولت روسيا الاثنين، رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وفي تصريح صحفي قال المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا ستتولى رئاستها بطريقة "مهنية" كما حدث في فترات سابقة.

وأضاف: "روسيا لا تسيء استخدام امتيازات الرئاسة، موقفنا الوطني شيء ورئاسة مجلس الأمن شيء آخر. نحن نقدّر هذه (السلطة). أولئك الذين يدّعون خلاف ذلك متحيزون".

وصرح بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيصل إلى نيويورك في 24-25 أبريل/نيسان وسيتولى رئاسة اجتماعين للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن لافروف قد يجتمع أيضاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إذا طلب الجانب الآخر، مضيفاً أن "الطلب يجب أن يأتي من الجانب الأمريكي".

يُذكر أن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا وصف رئاسة روسيا لمجلس الأمن التي بدأت رسمياً في الأول من أبريل/نيسان الجاري، بأنها "أسوأ كذبة 1 أبريل/نيسان في التاريخ".

وتعليقاً على رئاسة روسيا لمجلس الأمن، قالت الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين، إن بلادها تنتظر من روسيا أن تتخذ موقفاً احترافياً، لكنها تتوقع أيضاً أن تستخدم موسكو الرئاسة "لنشر معلومات مضلّلة وتعزيز أجندتها الخاصة".

وستنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي إلى سويسرا في مايو/أيار المقبل.