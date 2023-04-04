أفادت وسائل إعلام النظام السوري نقلاً عن مصدر عسكري بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية، أدّت إلى مقتل مدنيين اثنين و"بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أطلقتها إسرائيل الساعة 12:15 صباحاً من مرتفعات الجولان و"أسقطت معظمها".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

ويشار إلى أن الغارة الإسرائيلية هي الرابعة التي تشنها إسرائيل على سوريا خلال أيام قليلة.