سياسة
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سوريا.. مقتل مدنيّين اثنين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
أفادت وسائل إعلام النظام السوري نقلاً عن مصدر عسكري أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية، أدّت إلى مقتل مدنيين اثنين و"بعض الخسائر المادية".
سوريا.. مقتل مدنيّين اثنين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
سوريا.. مقتل مدنيّين اثنين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت دمشق. / صورة: AFP
4 أبريل 2023

أفادت وسائل إعلام النظام السوري نقلاً عن مصدر عسكري بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق والمنطقة الجنوبية، أدّت إلى مقتل مدنيين اثنين و"بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أطلقتها إسرائيل الساعة 12:15 صباحاً من مرتفعات الجولان و"أسقطت معظمها".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

ويشار إلى أن الغارة الإسرائيلية هي الرابعة التي تشنها إسرائيل على سوريا خلال أيام قليلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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