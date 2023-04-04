سياسة
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خفر السواحل التركي ينقذ 85 مهاجراً دفعتهم اليونان إلى المياه التركية
أنقذت فرق خفر السواحل التركية 85 مهاجراً غير نظامي قبالة شواطئ ولاية إزمير غربي البلاد، بعدما دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية لتركيا. وذكر البيان أن المهاجرين أُحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولاية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.
خفر السواحل التركي ينقذ 85 مهاجراً دفعتهم اليونان إلى المياه التركية
خفر السواحل التركي ينقذ 85 مهاجراً دفعتهم اليونان إلى المياه التركية. / صورة: AA Archive
4 أبريل 2023

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 85 مهاجراً غير نظامي قبالة شواطئ ولاية إزمير غربي البلاد، بعدما دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وحسب بيان لقيادة خفر السواحل، الاثنين، جرى إنقاذ المهاجرين قبالة شواطئ منطقتي ديكيلي وفوتشا في الولاية.

وفي التفاصيل، ذكر البيان أنه جرى إنقاذ 42 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي قبالة شواطئ فوتشا.

كما جرى إنقاذ 37 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي قبالة شواطئ ديكيلي فضلاً عن 6 آخرين كانوا ضمن طوافة نجاة.

وأحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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