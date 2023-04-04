سياسة
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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الإماراتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الإماراتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الجانبين مؤخراً. كما بحثا أيضاً العلاقات السياسية القائمة بين الطرفين.
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الإماراتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية
في مارس/أذار وقعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بينهما  / صورة: AA
4 أبريل 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الجانبين مؤخراً.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، حسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

وأوضحت المصادر أن جاوش أوغلو وآل نهيان تناولا مرحلة مصادقة البلدين على الاتفاقية المذكورة.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا أيضاً العلاقات السياسية القائمة بين الطرفين.

كما تطرق الوزيران إلى آخر المستجدات الحاصلة في منطقة البلقان.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بينهما.

وشهد التوقيع، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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