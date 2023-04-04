سياسة
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شاهد | هولندا.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث قطار قرب لاهاي
قالت خدمات الطوارئ الهولندية إن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب 30، بعضهم في حالة خطيرة، عندما خرج قطار ركاب, يقل نحو 50 شخصاً, عن مساره في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما اصطدم بمعدات بناء على القضبان. وذكرت تقارير سابقة أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن.
شاهد | هولندا.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث قطار قرب لاهاي
هولندا.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث قطار قرب لاهاي / صورة: Reuters
4 أبريل 2023

قالت خدمات الطوارئ الهولندية إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 30، بعضهم في حالة خطيرة، عندما خرج قطار ركاب يقل نحو 50 شخصاً عن مساره في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بعد أن اصطدم بمعدات بناء على القضبان.

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تنقل المصابين قبل الفجر من موقع الحادث في قرية فورشوتن قرب لاهاي. وقالت خدمات الطوارئ إن الحادث وقع الساعة (01:25 بتوقيت غرينتش).

وأبلغ متحدث باسم إدارة الإطفاء الإذاعة الهولندية بأن 19 مصاباً نُقلوا إلى المستشفى، فيما قالت خدمات الطوارئ إن بعض الجرحى تلقوا العلاج في موقع الحادث.

وأفادت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء بأن العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة لايدن إلى لاهاي خرجت عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث. وأضافت أن العربة الثانية انقلبت واندلع حريق في العربة الخلفية قبل إخماده لاحقاً.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن.

وجاء في إشعار لخدمات الطوارئ أن فرق الإنقاذ كانت في موقع الحادث بالقرب من قرية فورشوتن الواقعة بين لايدن ولاهاي.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية على تويتر إن القطارات بين لايدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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