سياسة
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حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية.. أستراليا تنضم إلى القائمة
أعلنت أستراليا أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم إلى قائمة آخذة في التزايد من الدول الغربية التي سبقتها إلى الإجراء. وكان خبراء الأمن الإلكتروني حذروا من إمكان استعمال التطبيق لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.
حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية.. أستراليا تنضم إلى القائمة
أستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمس عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا يفرض حظراً حكومياً على تيك توك / صورة: AFP
4 أبريل 2023

أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الالكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة آخذة في التزايد من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك من شركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن عملياً".

وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمس عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يفرض حظراً حكومياً على تيك توك.

واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.

وحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

وأعاد تيك توك الحظر إلى "كراهية الأجانب"، لكنه أقر في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بجمع بيانات للتجسس على صحافيين.

وكانت دوائر حكومية عديدة حريصة، في البداية، على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنزع كاميرات المراقبة صينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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