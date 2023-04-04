سياسة
2 دقيقة قراءة
على مستوى نواب الوزراء.. انطلاق الاجتماع الرباعي بشأن سوريا في موسكو
بدأ الاجتماع الرباعي بشأن سوريا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، والنظام السوري، وإيران في العاصمة الروسية موسكو. ومحادثات موسكو ستكون بمثابة تمهيد للاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع.
على مستوى نواب الوزراء.. انطلاق الاجتماع الرباعي بشأن سوريا في موسكو
على مستوى نواب الوزراء.. انطلاق الاجتماع الرباعي بشأن سوريا في موسكو. / صورة: AA
4 أبريل 2023

بدأ الاجتماع الرباعي بشأن سوريا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، ونظام بشار الأسد، وإيران في العاصمة الروسية موسكو.

وألقى، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مبيناً أن الوفد التركي يرأسه نائب وزير الخارجية بوراق أكجابار.

ويشارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الإفريقية ممثلاً لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً عن إيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلاً عن نظام الأسد.

وحسب معلومات من مصادر دبلوماسية، فإن محادثات موسكو ستكون بمثابة تمهيد للاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع.

وأشارت المصادر إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء ومجالات التعاون التي يمكنهم النظر فيها.

وقال مراسل الأناضول إن الاجتماع متواصل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us