بدأ الاجتماع الرباعي بشأن سوريا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، ونظام بشار الأسد، وإيران في العاصمة الروسية موسكو.

وألقى، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، كلمة افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مبيناً أن الوفد التركي يرأسه نائب وزير الخارجية بوراق أكجابار.

ويشارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الإفريقية ممثلاً لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً عن إيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلاً عن نظام الأسد.

وحسب معلومات من مصادر دبلوماسية، فإن محادثات موسكو ستكون بمثابة تمهيد للاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع.

وأشارت المصادر إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الذي يمكن أن يجتمع به الوزراء ومجالات التعاون التي يمكنهم النظر فيها.

وقال مراسل الأناضول إن الاجتماع متواصل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.