سخرت كييف من حديث روسيا عن سيطرتها الكاملة على المركز الإداري لمدينة باخموت التي تقع في شرق أوكرانيا قائلة إن القوات الروسية رفعت راية النصر على "مراحيض".

وستنضم فنلندا في وقت لاحق الثلاثاء إلى حلف شمال الأطلسي أي بعد ما يزيد قليلاً عن عام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويأتي ذلك في جزء منه رداً على ما تصفه روسيا بتوسع قوي لحلف شمال الأطلسي صوب الشرق. وتمتد الحدود بين فنلندا وروسيا إلى مسافة 1300 كيلومتر.

وأصبحت معركة السيطرة على باخموت من أكثر المعارك دموية في الصراع وكبدت الجانبين خسائر فادحة كما دمرت المدينة إلى حد بعيد.

وأعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، الأحد أن قواته رفعت العلم الروسي على المبنى الإداري في وسط المدينة، لكن جنوداً أوكرانيين ما زالوا يحتفظون ببعض المواقع في غربها.

لكن الجيش الأوكراني استخف بهذا الزعم وقال إن القتال ما زال مستمراً حول مبنى مجلس المدينة وفي بلدات أخرى مجاورة.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية، سيرهي تشيريفاتي، لوكالة رويترز عبر الهاتف "باخموت أوكرانية ولم يستولوا على أي شيء وهم بعيدون جداً عن تحقيق ذلك".

وأضاف "لقد رفعوا العلم على مرحاض من نوع ما. ألصقوه بجانب مكان ما وعلقوا قطعة قماش وقالوا إنهم استولوا على المدينة. حسناً، لندعهم يعتقدون أنهم استولوا عليها".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان مسائي إنها صدت 45 هجوماً روسياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية وإن باخموت هي "مركز العمليات" إلى جانب مدينتي أفديي فكا ومارينكا إلى الجنوب.