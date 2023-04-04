أصيب 6 فلسطينيين في الضفة الغربية الثلاثاء، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة للاجئين بمدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدتَي كفر نعمة وبيت لقيا غربي رام الله (وسط).

وأسفر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الثلاث في الضفة الغربية عن اعتقال 9 أشخاص، وفق مصادر فلسطينية رسمية وشهود عيان.

وتحدثت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) عن إصابة 3 شبان خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة "أحدهم بجروح خطيرة في الصدر، نُقلوا على أثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي المحلي لتلقي العلاج".

وذكرت أن القوة الإسرائيلية داهمت المخيم "لاعتقال نشطاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعندما لم تجد بعضهم اعتُقل أقاربهم".

وقال شاهد عيان لوكالة الأناضول إن "جميع الإصابات في منطقة الصدر والفخذ، في حين بلغت حصيلة الاعتقالات 7، بينهم سيدة".

ووفق الشاهد، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم صباح الثلاثاء، فاندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين رشقوا المركبات العسكرية بالحجارة، ليردّ الجنود بالرصاص الحيّ والمطاطي والقنابل الغازية.

وفي بلدة كفر نعمة غربي رام الله، أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدتَي كفر نعمة وبيت لقيا فجر اليوم الثلاثاء، وأُبلغَ عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر نعمة، واعتقال شابين من بيت لقيا".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن الاقتحام والاعتقالات.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حملات مداهمة واقتحام شبه يومية للمناطق الفلسطينية، لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش، فتندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع السكان، تسفر غالباً عن شهداء وإصابات واعتقالات.