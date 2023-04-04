سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم تداعيات الزلزال.. الصادرات التركية تسجّل رقماً قياسياً في مارس/آذار
سجّلت الصادرات التركية رقماً قياسياً في مارس/آذار ببلوغها 23.6 مليار دولار بزيادة 4.4% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.
رغم تداعيات الزلزال.. الصادرات التركية تسجّل رقماً قياسياً في مارس/آذار
مجلس المصدّرين الأتراك: سجّلت الصادرات رقماً قياسياً في مارس ببلوغها 23.6 مليار دولار بزيادة 4.4% / صورة: AA
4 أبريل 2023

قال وزير التجارة التركي محمد موش إن صادرات البلاد سجلت رقماً قياسياً في مارس/آذار ببلوغها 23.6 مليار دولار، بزيادة 4.4% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه في العاصمة أنقرة.

وأفاد موش بأن صادرات البلاد في مارس الماضي حققت أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهري، رغم تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/شباط.

وبالنسبة إلى الواردات ذكر موش أنها زادت في مارس بنسبة 4.2% لتبلغ 32.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي واردات الطاقة وصلت إلى 6 مليارات دولار.

ولفت أن صادرات البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 زادت بنسبة 2.5% لتبلغ 61.6 مليار دولار، وارتفعت الواردات إلى 96.5 مليار دولار بمعدل زيادة 11.4%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us