قال وزير التجارة التركي محمد موش إن صادرات البلاد سجلت رقماً قياسياً في مارس/آذار ببلوغها 23.6 مليار دولار، بزيادة 4.4% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه في العاصمة أنقرة.

وأفاد موش بأن صادرات البلاد في مارس الماضي حققت أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهري، رغم تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/شباط.

وبالنسبة إلى الواردات ذكر موش أنها زادت في مارس بنسبة 4.2% لتبلغ 32.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي واردات الطاقة وصلت إلى 6 مليارات دولار.

ولفت أن صادرات البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 زادت بنسبة 2.5% لتبلغ 61.6 مليار دولار، وارتفعت الواردات إلى 96.5 مليار دولار بمعدل زيادة 11.4%.