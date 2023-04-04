سياسة
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لانتهاك خصوصية الأطفال.. بريطانيا تغرّم تيك توك 15.9 مليون دولار
فرضت السلطات البريطانية غرامة على "تيك توك" قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.9 مليون دولار) بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات من بينها استخدام البيانات الشخصية لأطفال أقل من 13 عاماً دون موافقة الوالدين.
لانتهاك خصوصية الأطفال.. بريطانيا تغرّم تيك توك 15.9 مليون دولار
بريطانيا تغرم “تيك توك” 15.9 مليون دولار بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات / صورة: AFP
4 أبريل 2023

أصدرت السلطات البريطانية الثلاثاء قراراً بتغريم تطبيق "تيك توك" الصيني 15.9 مليون دولار، على خلفية "خرقه" قانون حماية بيانات وخصوصية الأطفال.

وقالت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة إنه استناداً إلى تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات "ICO"، وجد أن تطبيق مشاركة الفيديوهات "ينتهك قانون حماية البيانات"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وأوضحت أنه هذه الخروقات وقعت في الفترة بين مايو/أيار 2018 ويوليو/تموز 2020.

وأشارت إلى أن "تيك توك" سمح لما يصل إلى 1.4 مليون طفل دون 13 عاماً في المملكة المتحدة، باستخدام التطبيق عام 2020، رغم أنه لا يسمح للأطفال في هذا العمر بإنشاء حساب.

ويعد ما فرضته السلطات البريطانية على "تيك توك" واحدة من أكبر الغرامات ضد التطبيق الصيني.

وينص قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة على أنه تتعين موافقة الوالدين قبل نيل أي جهة معلومات متعلقة بالبيانات الشخصية للأطفال دون 13 عاماً.

ورفض القائمون على تطبيق "تيك توك" الغرامة وملابسات فرضها.

وقال متحدث باسم "تيك توك"، لم يُكشف عن هويته، إن التطبيق استثمر بكثافة لمنع وصول الأطفال دون سن 13 عاماً إلى أنظمته.

وأضاف لـBCC: "يعمل فريق السلامة لدينا المكون من 40 ألف شخص على مدار الساعة للمساعدة في الحفاظ على أمن مجتمعنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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