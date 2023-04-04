سلّم وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، الثلاثاء، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيارة TOGG التركية موديل T10X.

وجرت عملية التسليم في مراسم أقيمت بمنتزه داغ أوستو بالعاصمة باكو بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية توغ (TOGG) رفعت حصارجيكلي أوغلو والمدير التنفيذي كورجان قرة قاش.

وأبلغ الوزير التركي في حفل التسليم سلام الرئيس أردوغان لعلييف، مهنئاً إياه باستلام السيارة.

وبعد عملية التسليم قاد علييف السيارة إلى مكتبه بالمبنى الرئاسي برفقة الوزير التركي ومسؤولي الشركة المصنعة للسيارة.

والاثنين تسلم الرئيس أردوغان أول سيارة TOGG الكهربائية المحلية، في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية توغ.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.