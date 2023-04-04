سياسة
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ممثلو الاجتماع الرباعي بموسكو يتفقون على استمرار المشاورات بخصوص سوريا
اتفق نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري الذين اجتمعوا بالعاصمة الروسية موسكو على استمرار المشاورات بخصوص سوريا. وتناول المشاركون تحضيرات الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع.
ممثلو الاجتماع الرباعي بموسكو يتفقون على استمرار المشاورات بخصوص سوريا
اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا والنظام السوري وإيران في موسكو / صورة: AA
4 أبريل 2023

اتفق المشاركون في الاجتماع الرباعي المنعقد على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، وإيران والنظام السوري، على استمرار المشاورات بخصوص سوريا.

وحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية للأناضول استضافت موسكو اجتماعاً خاصاً بسوريا يومَي الاثنين والثلاثاء بمشاركة نواب وزراء خارجية الدول الأربعة، حيث ترأس الوفد التركي بوراك أق تشابار.

وتناول المشاركون التحضيرات اللازمة من أجل الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، حيث عبّر كل منهم عن موقف بلاده "بشكل واضح وصريح"، وفق المصادر.

وقرر المشاركون مواصلة الاستشارات في هذا الصدد فيما بينهم.

وبدأ الاجتماع في مقر وزارة الخارجية الروسية بكلمة افتتاحية من الوزير سيرغي لافروف.

وشارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الإفريقية ممثلاً لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً لإيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلاً للنظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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