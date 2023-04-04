اتفق المشاركون في الاجتماع الرباعي المنعقد على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، وإيران والنظام السوري، على استمرار المشاورات بخصوص سوريا.

وحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية للأناضول استضافت موسكو اجتماعاً خاصاً بسوريا يومَي الاثنين والثلاثاء بمشاركة نواب وزراء خارجية الدول الأربعة، حيث ترأس الوفد التركي بوراك أق تشابار.

وتناول المشاركون التحضيرات اللازمة من أجل الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية الدول الأربع، حيث عبّر كل منهم عن موقف بلاده "بشكل واضح وصريح"، وفق المصادر.

وقرر المشاركون مواصلة الاستشارات في هذا الصدد فيما بينهم.

وبدأ الاجتماع في مقر وزارة الخارجية الروسية بكلمة افتتاحية من الوزير سيرغي لافروف.

وشارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الإفريقية ممثلاً لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً لإيران، وأيمن سوسان نائب وزير الخارجية ممثلاً للنظام السوري.