سياسة
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"أعمال خسيسة".. أردوغان: محاولات حرق القرآن جريمة كراهية لا يمكن قبولها
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الدول الغربية تمارس إلى الآن دوراً ضد الإسلام والمسلمين كحرق القرآن الكريم، مؤكداً أنه لا يمكن قبول هذه التصرفات العنصرية. كما أشار إلى أن النظام العالمي الراهن غير قابل للاستمرار وتوجد حاجة ملحة إلى إصلاح مجلس الأمن.
"أعمال خسيسة".. أردوغان: محاولات حرق القرآن جريمة كراهية لا يمكن قبولها
أردوغان: النظام العالمي الراهن غير قابل للاستمرار وتوجد حاجة ملحة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي / صورة: AA
4 أبريل 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم تعتبر "جريمة كراهية يجب وقفها".

جاء ذلك في كلمة خلال برنامج الإفطار الرمضاني التقليدي مع السفراء بنسخته الـ14 في مقرّ حزب "العدالة والتنمية" بأنقرة.

وقال أردوغان: "المحاولات البغيضة لحرق القرآن الكريم ليست مقبولة أبداً بأي حال من الأحوال، فهي جريمة كراهية واضحة تماماً".

وتابع: "يتوجب وضع حد لهذه الأعمال الخسيسة (حرق القرآن الكريم) التي تجرح مشاعر نحو مليارَي إنسان وتثير غضبهم".​​​​​​​

"حاجة ملحّة"

من ناحية أخرى أكد الرئيس التركي أن النظام العالمي الراهن "غير قابل للاستمرار" وأنه توجد "حاجة ملحة" إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال أردوغان: "النظام الذي يحبس مصير الإنسانية بين شفاه 5 دول ليس مستداماً. توجد حاجة ملحة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي بنهج شامل".

وحول الحرب الروسية-الأوكرانية أعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده بأن "سلاماً عادلاً" يمكن أن يمنح الطرفين مخرجاً من الأزمة.

وقال: "أعتقد أن السلام العادل يمكن أن يمنح الطرفين (روسيا وأوكرانيا) مخرجاً مشرفاً ويخرج منطقتنا من الدوامة التي جُرت إليها".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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