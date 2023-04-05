سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا: استقبلنا أكثر من 11 ألف عامل إغاثة من 90 دولة بعد كارثة الزلازل
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج إفطاري نظمه الاتحاد الديمقراطي الدولي (UID)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن 90 دولة أرسلت 11 ألفاً و320 من كوادر الإنقاذ إلى تركيا عقب الزلازل.
تركيا: استقبلنا أكثر من 11 ألف عامل إغاثة من 90 دولة بعد كارثة الزلازل
وزير الخارجية التركي دعا إلى ضرورة التضامن الدولي في مكافحة العنصرية والكراهية بجميع أشكالها  / صورة: AA
5 أبريل 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن 90 دولة أرسلت 11 ألفاً و320 من كوادر الإنقاذ إلى تركيا عقب الزلازل.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال مشاركته في برنامج إفطاري نظمه الاتحاد الديمقراطي الدولي (UID)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يحضر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو.

وأبلغ جاوش أوغلو تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاتحاد الديمقراطي الدولي، معرباً عن امتنانه جراء أنشطة الاتحاد في 32 دولة.

ولفت إلى أن بلاده تعيش شهر رمضان المبارك بحزن هذا العام بسبب كارثة الزلزال، موضحاً أنها شهدت واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخها.

وأكد أن تركيا شعباً وحكومة تضامنا من أجل تضميد جراح الزلازل في أسرع وقت، لافتاً إلى بدء بناء 67 ألف بناء سكني ومنزل ريفي حتى الآن.

وأشار إلى إرسال المجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مساعدات مهمة إلى تركيا عقب الزلازل.

وأردف أن 11 ألفاً و320 من كوادر إنقاذ 90 دولة وصلت إلى تركيا بعد الزلازل، مؤكداً أن تضامن المجتمع الدولي مع بلاده لم يكن بسبب حجم الزلازل فقط إنما لاحترامه ومحبته للشعب التركي.

وفي سياق آخر، لفت جاوش أوغلو إلى ازدياد الأزمات وعمقها حول العالم مؤخراً، ما أدى إلى انتشار ظاهرتين كرد فعل على ذلك.

وأوضح أن الأولى هي "انغلاق" الاتحاد الأوروبي على نفسه، والثانية هي وصول العنصرية ومعاداة الأجانب إلى مستويات خطيرة.

وأشار إلى ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بمكافحة العنصرية ومعاداة الأجانب والأتراك والإسلام، حيث يتحجج بحرية التعبير عندما يتعلق الأمر باستهداف هذه الفئات، إلا أنه يتعامل بشكل مختلف لدى استهداف أديان أخرى من قبل تنظيمات متطرفة.

ودعا إلى ضرورة التضامن الدولي في مكافحة العنصرية والكراهية بجميع أشكالها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us