قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن 90 دولة أرسلت 11 ألفاً و320 من كوادر الإنقاذ إلى تركيا عقب الزلازل.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال مشاركته في برنامج إفطاري نظمه الاتحاد الديمقراطي الدولي (UID)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يحضر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو.

وأبلغ جاوش أوغلو تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاتحاد الديمقراطي الدولي، معرباً عن امتنانه جراء أنشطة الاتحاد في 32 دولة.

ولفت إلى أن بلاده تعيش شهر رمضان المبارك بحزن هذا العام بسبب كارثة الزلزال، موضحاً أنها شهدت واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخها.

وأكد أن تركيا شعباً وحكومة تضامنا من أجل تضميد جراح الزلازل في أسرع وقت، لافتاً إلى بدء بناء 67 ألف بناء سكني ومنزل ريفي حتى الآن.

وأشار إلى إرسال المجتمع الدولي، وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مساعدات مهمة إلى تركيا عقب الزلازل.

وأردف أن 11 ألفاً و320 من كوادر إنقاذ 90 دولة وصلت إلى تركيا بعد الزلازل، مؤكداً أن تضامن المجتمع الدولي مع بلاده لم يكن بسبب حجم الزلازل فقط إنما لاحترامه ومحبته للشعب التركي.

وفي سياق آخر، لفت جاوش أوغلو إلى ازدياد الأزمات وعمقها حول العالم مؤخراً، ما أدى إلى انتشار ظاهرتين كرد فعل على ذلك.

وأوضح أن الأولى هي "انغلاق" الاتحاد الأوروبي على نفسه، والثانية هي وصول العنصرية ومعاداة الأجانب إلى مستويات خطيرة.

وأشار إلى ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بمكافحة العنصرية ومعاداة الأجانب والأتراك والإسلام، حيث يتحجج بحرية التعبير عندما يتعلق الأمر باستهداف هذه الفئات، إلا أنه يتعامل بشكل مختلف لدى استهداف أديان أخرى من قبل تنظيمات متطرفة.

ودعا إلى ضرورة التضامن الدولي في مكافحة العنصرية والكراهية بجميع أشكالها.