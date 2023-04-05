سياسة
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للمرة الأولى منذ 8 أعوام.. إيران تعيّن سفيراً لدى الإمارات
قال علي باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية إن إجراءات تعيين سفير إيران في الإمارات بالمراحل النهائية، وكان آخر سفير لإيران في الإمارات عاد إلى إيران قبل نحو 8 سنوات، واستمر نشاط السفارة الإيرانية في أبو ظبي على مستوى القائم بالأعمال.
للمرة الأولى منذ 8 أعوام.. إيران تعيّن سفيراً لدى الإمارات
إيران تعلن سفيرها في الإمارات لأول مرة منذ 8 سنوات / صورة: Reuters
5 أبريل 2023

أفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن طهران عينت سفيراً لها لدى الإمارات لأول مرة منذ 8 أعوام، مشيرة إلى إيفاده إلى أبو ظبي "في المستقبل القريب".

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري، إن سفيراً لإيران عُيّن لدى الإمارات وإنه بالمراحل النهائية من العمل الإداري.

وأضاف أنه "سيوفَد إلى أبو ظبي في المستقبل القريب"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

ونقلت الوكالة عن مصادر إخبارية، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات سيكون رضا عامري مدير عام شؤون الرعايا الإيرانيين بوزارة الخارجية.

ويشار إلى أنه عقب الاتفاق الذي تُوصِّل إليه بين إيران والإمارات العام الماضي، قررت الدولتان مرة أخرى رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفیر، وفي الإطار نفسه عاد سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران، لیستأنف بعد 7 سنوات نشاطه رسمياً سفيراً لدولة الإمارات في إيران.

وسبق أن شغل رضا عامري منصب سفیر إيران في دول الجزائر والسودان وإريتريا، كما كان مسؤولاً عن شؤون الشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية.

وكان آخر سفير لإيران في الإمارات هو محمد رضا فیاض، الذي عاد إلى إيران قبل نحو 8 سنوات، وبعد ذلك استمر نشاط السفارة الإيرانية في أبو ظبي على مستوى القائم بالأعمال.

وحالیّاً یتولى حسين حيدري منصب القائم بالأعمال ومشرف السفارة الإيرانية في أبو ظبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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