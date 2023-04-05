أدانت وزارة الخارجية التركية "بشدة" اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وتوقيف أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى المصلى القبلي.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء: "ندين بشدة انتهاك قوات الأمن الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى ووضعه التاريخي الراهن واقتحامها المسجد الأقصى ومداهمة المصلى القبلي، واعتقال عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين".

وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات التي تطال المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك "غير مقبولة بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "نحن قلقون جداً من التصعيد الذي امتد بالفعل إلى المنطقة وبخاصة قطاع غزة. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً أي تحريض واعتداءات قد تؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة".

​​​​​​​وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت بعد منتصف الليل عشرات الفلسطينيين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وضواحيها تزايداً في التوتر منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".