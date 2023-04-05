تستعد تركيا لتحقيق هدفها لعام 2023 ودخول نادي الدول النووية، بالتزامن مع مرور 5 سنوات، على تأسيس أول وحدة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وقبل خمس سنوات وُضع حجر الأساس وبدأ العمل في جميع وحدات محطة "أق قويو" للطاقة النووية، أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ليبدأ فيما بعد العد التنازلي لتشغيل أول وحدة في المشروع هذا العام، مع مواصلة العمل على استكمال الوحدات الأخرى.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية في 12 مايو/أيار 2010، أُسست الوحدة الأولى من محطة "أق قويو" للطاقة النووية (Akkuyu NPP)، والتي لا تزال قيد الإنشاء في منطقة "كلنار" بولاية مرسين في حفل حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في 3 أبريل/نيسان 2018.

وهكذا، بدأت رسمياً أعمال بناء الوحدة الأولى من المحطة النووية التي تعتبر الأولى من نوعها في تركيا.

واكتسبت أعمال تأسيس محطة "أق قويو" للطاقة النووية، وهي من بين أكبر الاستثمارات في تركيا، زخماً وبعداً جديداً مع بدء بناء الوحدة الثانية في المحطة في 8 أبريل/نيسان 2020.

وبدأ صب المنصات الخرسانية الأولى لوحدة الطاقة الثالثة في 10 مارس/آذار 2021، بحفل حضره الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما وُضع حجر الأساس للوحدة الرابعة والأخيرة في 21 يوليو/تموز 2022، لتبدأ بعد ذلك مراحل البناء المكثّفة في المشروع الذي تحول أيضاً إلى أحد أكبر مواقع البناء في العالم.

تشهد أرض المشروع منذ 5 سنوات جهوداً حثيثة وأعمال بناء مستمرة في جميع الوحدات الأربع، وزادت وتيرة العمل فيه مع بدء العد التنازلي لتشغيل الوحدة الأولى، إذ من المتوقع أن تحصل المحطة على وضع "منشأة نووية"، مع استقبال واستكمال عمليات وصول الشحنة الأولى من الوقود النووي إلى المنشأة في 27 أبريل/نيسان الجاري.

ومن المقرر هذا العام تشغيل الوحدة الأولى من محطة توليد الكهرباء، والتي ستتألف من 4 وحدات، كل منها بمفاعل توليد من النوع (VVER-1200 tipi III)، بقوة 1200 ميغاواط وطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، وذلك بالتزامن مع إحياء تركيا الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية (29 أكتوبر/تشرين الأول 2023).

ومن المتوقع أن تتحول تركيا من خلال هذا المشروع إلى واحدة من الدول المنتجة للطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، إذ ستنقل المحطة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة النووية إلى شبكة الكهرباء العامة لأول مرة في تاريخ تركيا، التي سعت منذ نصف قرن إلى تحقيق هدفها في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية.

من ناحية أخرى، تواصل تركيا العمل على استكمال أعمال البناء والتأسيس في الوحدات الثلاث الأخرى، واستكمال الجاهزية لتصبح تلك الوحدات جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2026، بفاصل عام واحد بين كل وحدة.

ومن المتوقع أن توفر محطة "أق قويو" للطاقة النووية، التي ستنتج ما يقرب من 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً عند تشغيل كامل وحداتها، ما نسبته 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا.

إضافة إلى ما سبق، لا بد من الإشارة إلى أن محطة "أق قويو" للطاقة النووية ستكون قادرة على إنتاج الطاقة الكهربائية باستمرار ودون انبعاثات وغازات دفيئة ضارة بالبيئة، ما يعني توفيرها مساهمة مهمة في هدف تركيا المتعلق بتصفير الانبعاثات الدفيئة بحلول عام 2053، كما أن المشروع يوفر فرص عمل لـ4 آلاف شخص خلال فترة التشغيل.