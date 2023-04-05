رفض البيت الأبيض وعدد كبير من المشاهير ووسائل الإعلام حول العالم، الدفع لشركة تويتر مقابل الحصول على علامة توثيق الحسابات بجوار اسمهم على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وتشكل العلامة الزرقاء رمزاً لتوثيق حسابات الشخصيات والمؤسسات على تويتر، لكنّها بدأت تختفي من الحسابات تدريجياً اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان، ولن تصبح متاحة إلا لمن يدفع مقابل مادي يقدر بـ8 دولارات شهرياً.

وأعلنت إدارة تويتر قبل أيام أنه سيبدأ التخلص التدريجي من "برنامج التحقق القديم" وإزالة بعض "علامات التحقق القديمة" اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان.

وكانت هذه العلامة الزرقاء، الملصقة بجانب اسم الملف الشخصي، منذ إطلاقها عام 2009، من العلامات الأساسية على تويتر، إذ تهافت عليها أصحاب الحسابات الراغبون في توثيقها، ما سمح للمنصة بأن تصبح منتدى آمناً للنجوم والسياسيين والمنظمات والصحافيين.

وتتيح خطة الاشتراك المتميزة التي أطلق عليها الرئيس التنفيذي لتويتر الملياردير إيلون ماسك "تويتر بلو" للمستخدمين، بجانب التوثيق، نشر تغريدات ومقاطع فيديو أطول، إضافة إلى تعديل التغريدات وغيرها من المميزات الحصرية، لكن عدداً من المستخدمين، بما في ذلك بعض ممن لديه ملايين المتابعين، قالوا إنهم لن يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة.

جاء في مقدمة الرافضين البيت الأبيض الذي أكد في 31 مارس/آذار الماضي أنه لن يدفع ثمن شارة التحقق الزرقاء، وأخبر موظفيه في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنه لن يدفع مقابل الاشتراك في خدمة تويتر بلو، وإذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بعلامات حساباتهم الموثقة سيتعين عليهم الدفع مقابل ذلك، حسب ما أكد موقع "أكسيوس".

وقرر عدد من المشاهير عدم الدفع مقابل خدمة التوثيق منهم اللاعبان ليبرون جيمس ومايكل توماس، والممثل الأمريكي جاك بلاك، والممثل الكندي وليام شاتنر، والممثلة والمغنية الأمريكية ديون وارويك، ولاري مادوو الصحفي في شبكة "سي إن إن"، الذي قال إن موقفه ليس فردياً فقط بل إنه أيضاً موقف الشبكة.

وانضمت وسائل الإعلام المعروفة مثل "نيويورك تايمز"، و"لوس أنجلوس تايمز" و"واشنطن بوست"، و"بازفيد"، "وبوليتيكو" و"فوكس" إلى قائمة الرافضين لدفع مقابل الحصول على خدمات "تويتر بلو".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت خدمة "تويتر بلو" إطلاقاً أوليّاً فوضوياً، إذ بدأ الناس انتحال شخصية العلامات التجارية الكبرى والمشاهير ودفع ثمن شارة العلامة الزرقاء من أجل جعلها تبدو أصلية، كما تظاهر كثيرون بأنهم ماسك نفسه، ما أجبر تويتر على وقف الميزة مؤقتاً بعد أقل من أسبوع، قبل إعادة إطلاقها في الشهر التالي.

وفي صفقة صاحَبها جدل لأشهر، أتم ماسك في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وعقب ذلك شهدت الشركة تغييرات جوهرية لا سيّما على صعيد الإدارة.