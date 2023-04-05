سياسة
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الناتو يبحث قضايا أوكرانيا وآسيا والمحيط الهادئ
قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس شمال الأطلسي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن روسيا تستعد لمزيد من الحروب، ولذلك يجب تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه في ساحة المعركة.
الناتو يبحث قضايا أوكرانيا وآسيا والمحيط الهادئ
الناتو يبحث قضايا أوكرانيا وآسيا والمحيط الهادئ / صورة: AFP
5 أبريل 2023

اجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث قضايا عدة مثل استمرار الدعم لأوكرانيا، والوضع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والإنفاق الدفاعي.

وتشارك السويد بصفتها دولة مدعوة في ثاني أيام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس شمال الأطلسي، إن روسيا تستعد لمزيد من الحروب، ولذلك يجب تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه في ساحة المعركة.

كما يلتقي وزراء خارجية الناتو بوقت لاحق من اليوم مع وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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