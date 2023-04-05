اجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث قضايا عدة مثل استمرار الدعم لأوكرانيا، والوضع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والإنفاق الدفاعي.

وتشارك السويد بصفتها دولة مدعوة في ثاني أيام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس شمال الأطلسي، إن روسيا تستعد لمزيد من الحروب، ولذلك يجب تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه في ساحة المعركة.

كما يلتقي وزراء خارجية الناتو بوقت لاحق من اليوم مع وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.