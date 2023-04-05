نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية (لم تسمها) أن الشرطة اعتقلت 450 فلسطينياً من المسجد الأقصى مرجحة أن يجري الإبقاء على اعتقال 40 منهم، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت الأربعاء، اعتقال 350 فلسطينياً من المسجد الأقصى بعد اقتحامه فجر اليوم.

وقالت في تصريح مكتوب إنها اعتقلت أكثر من 350 من المسجد الأقصى "من بينهم ملثمون، ومن ألقوا الحجارة والألعاب النارية".

وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في تصريح مكتوب إلى أن الشرطة شرعت بالإفراج عن المعتقلين بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وذكرت في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك" إن عدد المعتقلين تجاوز 400.

وأظهرت مقاطع فيديو للمعتقلين أن الشرطة الإسرائيلية وضعت رقماً على صدر كل أسير من الأسرى.

ويظهر عناصر الشرطة في الفيديو نفسه وهم يعتدون بالضرب على عدد من الأسرى المكبلة أيديهم لإجبارهم على خفض رؤوسهم.

كذلك يظهر من بين الأسرى المكبلين فلسطينيون مصابون نتيجة الضرب.

وكان جرى نقل كل المعتقلين في حافلات إلى مركز للشرطة في مستوطنة "عطروت" شمالي مدينة القدس الشرقية.

وقال الهلال الأحمر في تصريح مكتوب "تعاملت طواقمنا مع 25 إصابة من الذين أفرج عنهم اليوم من مكان احتجازهم في "عطروت" بعد اعتقالهم في أحداث المسجد الأقصى فجر اليوم".

وأضاف: "جرى نقل إصابتين إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، المسجد الأقصى وتخلل ذلك إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين بالمسجد.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح، إلا أن هذا العام شهد أيضاً دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتباراً من غروب شمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته.

وكانت حركة "عائدون إلى جبل الهيكل" المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف شيكل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح "قربان الفصح" داخل الحرم القدسي.

كما رصدت الحركة مبلغ 5 آلاف شيكل لأي مستوطن يجري اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

ودعت المستوطنين للتجمع ما بين الساعة 15: 50 عصراً وحتى الساعة 7 مساء الأربعاء، عند الأقصى، لتقديم القرابين.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وضواحيها تزايداً في التوتر منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".