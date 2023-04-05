سياسة
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احتجاجاً على اقتحام الأقصى.. فلسطينيون في غزة يتظاهرون على الحدود
خرج عشرات الشباب الفلسطينيين الأربعاء بمظاهرة قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل احتجاجاً على اقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى مساء الثلاثاء.
احتجاجاً على اقتحام الأقصى.. فلسطينيون في غزة يتظاهرون على الحدود
عشرات الفلسطينيين يتظاهرون قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل / صورة: AFP
5 أبريل 2023

تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين مساء الأربعاء قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تنديداً باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصليين والمعتكفين بداخله.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الشبان تظاهروا قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة، مشعلين إطارات المركبات المستعملة.

وردد المتظاهرون، تكبيرات وشعارات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"على القدس رايحين شهداء بالملايين".

وذكر مراسل الأناضول أن جنوداً من الجيش الإسرائيلي يتمركزون بكثافة خلف التلال الرملية قرب السياج الفاصل للقطاع.

وجاءت التظاهرة بعد دعوات أطلقها الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بالاعتداءات على المسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء عشرات الفلسطينيين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.

وتصاعد التوتر بمدينة القدس الشرقية وضواحيها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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