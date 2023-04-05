وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بولندا المجاورة اليوم الأربعاء بمعنويات مرتفعة بعد الإعلان عن أحدث مساعدات عسكرية أمريكية فيما تواصل القوات الروسية معركتها المستمرة منذ فترة طويلة للاستيلاء على مدينة باخموت شرق البلاد.

وسيتوجه زيلينسكي بالشكر لبولندا، الحليفة التي قدمت أسلحة مهمة لحكومة كييف واستقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين.

في غضون ذلك، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين بعد أن اتفق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على محاولة إشراك بكين في مساعي التعجيل بإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت عامها الثاني.

ودعت بكين لوقف شامل لإطلاق النار ووصفت موقفها من الصراع بأنه "محايد".

وتعهدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بتقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار لحكومة زيلينسكي تشمل ثلاثة رادارات للاستطلاع الجوي وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات وقود. وقدمت واشنطن حتى الآن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 35 مليار دولار منذ بداية الهجوم العسكري الروسي.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن سفارة موسكو في واشنطن اتهمت الولايات المتحدة إنها ترغب في إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة.

وتأتي حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة بينما تتأهب القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد في الشرق، ومع ذلك لم يُكشف بعد عن موعد محدد لبدء هذا الهجوم.

ولا يزال تركيز الحرب مُنصبّاً على باخموت، وتكبد الجانبان خسائر فادحة في الأرواح وتحول جزء كبير من المدينة إلى أنقاض بعد شهور من القتال في الشوارع وعمليات القصف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير "في قطاع باخموت، لا يتوانى العدو عن محاولات اقتحام مدينة باخموت. جرى صد 20 هجوماً على الأقل للعدو هنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وقالت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي قادت الهجوم على باخموت مطلع الأسبوع إنهم استولوا على وسط المدينة، وهو ما نفته كييف.

مزيد من الدعم

أعلن الرئيس البولندي الأربعاء أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفيتية الصنع.

وقال أندريه دودا في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ بولندا التي سبق أن زودت أوكرانيا بثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل ستاً أخرى قريباً، ستكون "مستقبلاً مستعدة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ" الذي يضم ثلاثين طائرة.

وقال مارسين برزيداتش مساعد الرئيس البولندي: "لن يتفاجأ أحد إذا طلب الجانب الأوكراني من بولندا وشركاء أجانب آخرين مزيداً من الدعم… لكن يجب أن ندرك أننا، بولندا، فعلنا الكثير حقاً".

وقال برزيداتش في وقت سابق إنه جرى بالفعل تسليم أول شحنة من طائرات ميغ المقاتلة إلى أوكرانيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر تليغرام: "ستعزز طائرات ميغ التي قدمتها بولندا دفاعنا بشكل كبير، وتسمح لنا بتأمين أفضل لأجوائنا، وحماية أرواح مواطنينا، وكذلك تقليل الدمار الذي تسببه الهجمات الروسية".

"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية"

وفي سياق منفصل اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الاتّحاد الأوروبي بـ"إشعال فتيل مواجهة جيوسياسية" مع روسيا، وذلك لدى تسلّمه أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد في موسكو، الدبلوماسي الفرنسي رولان غالاراغ.

وقال الرئيس الروسي في خطاب في الكرملين إنّ "الاتّحاد الأوروبي أشعل فتيل مواجهة جيوسياسية مع روسيا"، معرباً عن أسفه لأنّ العلاقات بين موسكو وبروكسل "تدهورت بشكل حادّ في السنوات الأخيرة".

وعلى صعيد آخر قال الكرملين إن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء سيتوجه إلى موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات تستمر يومين مع بوتين.

وكان بوتين قال الشهر الماضي إن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.