سياسة
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الرئيس التركي يطالب بوقف الهجمات "الدنيئة" على الأقصى بأسرع وقت
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إدانته "الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين"، داعياً لوقف الهجمات "في أسرع وقت".
الرئيس التركي يطالب بوقف الهجمات "الدنيئة" على الأقصى بأسرع وقت
الرئيس التركي يطالب بوقف الهجمات "الدنيئة" على الأقصى بأسرع وقت / صورة: AA
5 أبريل 2023

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف الهجمات "الدنيئة" من القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، و"في أسرع وقت".

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، عقب مأدبة إفطار مع متقاعدين أتراك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن إدانته "الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين"، داعياً لوقف الهجمات "في أسرع وقت".

وأضاف أنه "من الواضح أن موجة العنف التي تشنها الحكومة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات وراءها مأزق الداخل"، مبيناً أن "هذه تسمى سياسة ظالمة".

وأكد أنه "لا يمكن لتركيا أن تبقى صامتة حيال هذه الاعتداءات، التطاول على المسجد الأقصى ودوس حرمة الحرم الشريف خط أحمر بالنسبة إلينا".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء عشرات الفلسطينيين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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