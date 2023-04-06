أعلنت شركة البترول التركية عن إنهاء أعمال مد الأنابيب في قاع البحر، من أجل نقل غاز البحر الأسود إلى البر.

وذكرت الشركة عبر حسابها على "توتير" أنه "تم الانتهاء بنجاح من عملية إنزال الأنابيب التي تربط قاعدتنا للطاقة في البحر الأسود بمرفق حقل غاز صقاريا في البر"، مشيرة إلى أن تركيا ستكون مستقلة في مجال الطاقة في 20 أبريل/نيسان 2023.

وفي يونيو/حزيران 2022، أنزلت السلطات التركية أول أنبوب في مياه البحر الأسود من أجل نقل الغاز الطبيعي قبالة ولاية زونغولداق شمالي البلاد.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 710 مليارات متر مكعب.

ومن المتوقع أن يجري نقل الغاز التركي المكتشف في البحر الأسود بمراسم في 20 أبريل/نيسان يحضرها أردوغان.