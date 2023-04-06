سياسة
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تركيا تعلن انتهاء عملية مد أنابيب نقل غاز البحر الأسود إلى البر بنجاح
قالت شركة البترول التركية إن عملية إنزال الأنابيب التي تربط قاعدتها للطاقة في البحر الأسود بمرفق حقل غاز صقاريا في البر، تمت بنجاح، تمهيداً لاستقلال تركيا في مجال الطاقة.
تركيا تعلن انتهاء عملية مد أنابيب نقل غاز البحر الأسود إلى البر بنجاح
تركيا تعلن انتهاء عملية مد أنابيب نقل غاز البحر الأسود إلى البر بنجاح / صورة: AA
6 أبريل 2023

أعلنت شركة البترول التركية عن إنهاء أعمال مد الأنابيب في قاع البحر، من أجل نقل غاز البحر الأسود إلى البر.

وذكرت الشركة عبر حسابها على "توتير" أنه "تم الانتهاء بنجاح من عملية إنزال الأنابيب التي تربط قاعدتنا للطاقة في البحر الأسود بمرفق حقل غاز صقاريا في البر"، مشيرة إلى أن تركيا ستكون مستقلة في مجال الطاقة في 20 أبريل/نيسان 2023.

وفي يونيو/حزيران 2022، أنزلت السلطات التركية أول أنبوب في مياه البحر الأسود من أجل نقل الغاز الطبيعي قبالة ولاية زونغولداق شمالي البلاد.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 710 مليارات متر مكعب.

ومن المتوقع أن يجري نقل الغاز التركي المكتشف في البحر الأسود بمراسم في 20 أبريل/نيسان يحضرها أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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