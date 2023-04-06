سياسة
3 دقيقة قراءة
من وارسو.. زيلينسكي يُشيد بالعلاقات مع بولندا ومساعدتها "التاريخية" لبلاده
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا على مساعدتها "التاريخية"، قائلاً إنها يجب أن تصبح شريكاً في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب. ولعبت وارسو دوراً مهمّاً في إقناع حلفاء آخرين بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة التي يمر كثير منها عبر بولندا.
من وارسو.. زيلينسكي يُشيد بالعلاقات مع بولندا ومساعدتها "التاريخية" لبلاده
زيلينسكي بعد أن منحه دودا وسام النسر الأبيض: لقد وقفتم معنا كتفاً بكتف، ونحن ممتنون لذلك / صورة: AA
6 أبريل 2023

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا الأربعاء، وتَوجَّه بالشكر إليها على مساعدتها "التاريخية"، قائلاً إنها يجب أن تصبح شريكاً رئيسياً في جهود إعادة الإعمار الكبيرة بمجرد انتهاء الهجوم الروسي.

وقدمت وارسو نفسها باعتبارها أحد الحلفاء الأقوياء لكييف، إذ لعبت دوراً مهمّاً في إقناع حلفاء آخرين بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة التي يمرّ كثير منها عبر بولندا. وقال الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء إن بلاده ستزود أوكرانيا بنحو 14 طائرة مقاتلة من طراز ميغ-29.

وقال زيلينسكي بعد أن منحه دودا وسام النسر الأبيض، وهو أعلى وسام بولندي: "لقد وقفتم معنا كتفا بكتف، ونحن ممتنون لذلك. أعتقد أن هذه علاقات تاريخية ونتيجة تاريخية وقوة تاريخية بين بلدينا".

ولاحقاً قال دودا أمام الحشود في القلعة الملكية بوارسو، حيث تَعهَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل بضعة أسابيع بدعم أمريكي "ثابت" لكييف، إن على بولندا وغيرها من الحلفاء تقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والعسكري والإنساني لأوكرانيا.

وقال: "لا يزال علينا أن نقطع طريقاً طويلاً قبل أن تنتهي الحرب. نحن مدينون لضحايا العدوان".

وأمام نفس الحشد من الحضور الذين حمل غالبيتهم العلم الأوكراني، تَوقَّع زيلينسكي أن تساعد بولندا في تشكيل تحالف من القوى الغربية لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، كما فعلت بخصوص الدبابات القتالية.

وقال: "عندما تتطلب المعركة استخدام المدفعية ينبغي توفيرها، وعندما يحتاج النصر إلى دبابات ينبغي سماع صوتها في الخطوط الأمامية، لأن هذه معركة من أجل الحرية، ومن المستحيل تحقيق نصر جزئي فيها".

ووقّع زيلينسكي خطاب نيات مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لنقل عتاد إلى أوكرانيا يضمّ 150 مركبة مدرعة من طراز روسوماك.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أيضاً سبل حلّ المشكلات الناجمة عن دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الأوروبية وخفض الأسعار.

وقال زيلينسكي: "لقد وجدنا مخرجاً. أعتقد أنه في الأيام والأسابيع المقبلة سنحلّ جميع القضايا أخيراً لأنه لا يمكن أن يكون بين الشركاء المقربين والأصدقاء الحقيقيين مثل بولندا وأوكرانيا أي مشكلات أو تعقيدات".

وأضاف: "ناقشنا القضايا المتعلقة بمزارعينا، أي المزارعين البولنديين والأوكرانيين".

وكان وزير الزراعة البولندي قدّم استقالته الأربعاء وسط تصاعد حدة الغضب بين المزارعين البولنديين بسبب تأثير واردات الحبوب الأوكرانية في الأسعار.

تأتي زيارة زيلينسكي لبولندا في وقت تخطّط فيه أوكرانيا لشنّ هجوم مضادّ في الأسابيع أو الأشهر المقبلة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرقيّ البلاد وجنوبيّها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us