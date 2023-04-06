سياسة
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في إطار استئناف العلاقات.. وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يلتقيان في بكين
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية وسعودية أن وزيرَي خارجية البلدين عقدا لقاءً نادراً في بكين، استكمالاً لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي.
في إطار استئناف العلاقات.. وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يلتقيان في بكين
وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي يلتقيان في بكين / صورة: وكالة إرنا
6 أبريل 2023

عقد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان لقاءً نادراً في بكين الخميس، استكمالاً لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، وفقاً لوسائل إعلام في البلدين.

وبثّت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) لقطات فيديو تُظهِر الوزيرَين يتصافحان أمام عدسات الكاميرات.

من جانبها أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأن وزيرَي الخارجية عقدا "اجتماعاً موسَّعاً ضمّ وفدَي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على أصعدة عدّة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقاً أنه خلال اللقاء "تفاوض (وزيرا الخارجية) وتبادلا الآراء مع التركيز على الاستئناف الرسمي للعلاقات الثنائية والخطوات التنفيذية لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين".

وكانت طهران والرياض أعلنتا في 10مارس/آذار التوصُّل إلى اتفاق بوساطة من الصين لاستئناف العلاقات بعد سبع سنوات من القطيعة إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

وإيران والسعوديّة أكبر قوّتَين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفَي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية، وقد تنطوي خطوة التقارب بينهما على تغييرات إقليميّة دبلوماسيّة كبرى، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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