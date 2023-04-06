سياسة
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بعد زيارة رئيستها أمريكا.. تايوان ترصد مروحية وسفناً صينية قرب حدودها
قالت وزارة الدفاع الوطني في تايوان إنها رصدت مروحية حربية مضادة للغواصات وثلاث سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما دفع السلطات التايوانية إلى إرسال طائرات وسفن بحرية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية.
بعد زيارة رئيستها أمريكا.. تايوان ترصد مروحية وسفناً صينية قرب حدودها
وزارة الدفاع الوطني في تايوان رصدت مروحية حربية مضادة للغواصات وثلاث سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية / صورة: Reuters
6 أبريل 2023

أعلنت تايوان، الخميس، رصدها 3 سفن حربية ومروحية صينية بالقرب من حدودها البحرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان، أنها رصدت مروحية حربية مضادة للغواصات وثلاث سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر موقع "تايوان نيوز" الإخباري المحلي.

وذكر البيان أن مروحية مضادة للغواصات من طراز "Ka-28" تابعة للجيش الصيني دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مشيراً إلى أن المروحية لم تعبر خطّ الوسط لمضيق تايوان.

وردّاً على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية، وفق البيان.

تأتي هذه التطورات بعد لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في ولاية كاليفورنيا، وهو ما وصفته الصين بـ"التواطؤ الأمريكي مع تايوان".

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وترفض أي محاولة لانفصالها عنها. في المقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وتعارض بكين بشدة أي اتصال رسمي بين واشنطن وتايبيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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