بدأ ميناء كيوتيرمنلز أنطاليا (QTerminals Antalya) الواقع جنوبي تركيا استضافة السفن الفاخرة المعروفة باسم "الفنادق العائمة".

وشهدت أنطاليا التي استقبلت نحو 800 ألف سائح أجنبي قدموا إليها جوّاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حركة في السفن السياحية.

ورست الخميس سفينة فاخرة قادمة من ميناء الإسكندرية بمصر، تُقِلّ على متنها ألفين و400 مسافر، إضافة إلى طاقمها المكون من 919 فرداً.

سفينة Mein Schiff 6 التي أنزلت ركابها في أنطاليا، ستتحرك مع نحو ألفين و500 مسافر إلى اليونان.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال المدير العامّ لميناء كيوتيرمنلز أنطاليا، أوزغور سرت، إنهم افتتحوا الموسم مع قدوم سفينة Mein Schiff 6.

وأوضح أن القادمين عبر Mein Schiff 6 سيتجولون في مدينة أنطاليا قبل أن يغادروها جوّاً، فيما ستواصل السفينة طريقها مع مسافرين جدد.

وأفاد سرت بأنهم استضافوا نحو 30 ألف مسافر قدموا عبر السفن السياحية الضخمة العام الماضي، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم إلى نحو 40 ألفاً عبر 40 سفينة هذا العام.

وأضاف: "قدرتنا الاستيعابية لاستقبال السفن كافية جدّاً، لدينا رصيف يبلغ إجمالي طوله 370 متراً".