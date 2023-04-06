كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً) يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجراً بالدوري الفرنسي براتب قدره 6 ملايين يورو شهرياً، ما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات مشروعة حول سر الأجور المرتفعة بعالم "الساحرة المستديرة".

وفي 21 مايو/أيار 2022 أعلن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد عقد مبابي حتى 2025، في حين قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن عقد مبابي الجديد، جعله اللاعب الأعلى أجراً على الإطلاق في تاريخ الرياضة، وليس كرة القدم فحسب.

وبالعودة إلى قائمة "ليكيب"، حل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا ثاني أكثر اللاعبين أجراً بالدوري الفرنسي بـ3.675 ملايين يورو شهرياً، متفوقاً على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يتقاضى 3.375 ملايين يورو.

أما النجم المصري محمد صلاح فجدد صيف العام الفائت عقده مع ليفربول الإنجليزي، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ "الريدز" إذ يتقاضى أسبوعياً 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 500 ألف دولار)، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من هواية إلى صناعة ترفيه

على النقيض من الوضع الحالي كان لاعبو كرة القدم في بداية ظهورها في بريطانيا مطلع القرن الـ19، يمارسون اللعبة هواية في الشوارع ولا يحصلون على مقابل مادي، قبل تنظيمها بمرور السنوات، وصولاً إلى صناعة تدر أموالاً طائلة.

يقول الكاتب والمحلل الرياضي محمد عواد إن كرة القدم أصبحت صناعة ترفيه لا صناعة رياضية أو تنافسية كما يروج لها في وسائل الإعلام.

ويوضح عواد في حديثه مع TRT عربي، أن "الحديث اليوم لا يدور حول من سيفوز بالمباريات والمسابقات فحسب وإنما أيضاً حول أرقام تتعلق بعدد الأشخاص الذين يتابعون اللقاءات، فضلاً عن عدد القنوات التي تعمل بسبب كرة القدم".

ففي يناير/كانون الثاني 2023، قال الفيفا إن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع مونديال قطر 2022 عبر وسائل البث المختلفة، وصل إلى نحو 5 مليارات شخص حول العالم، فيما وصل عدد المشجعين في المدرجات خلال البطولة إلى 3.4 مليون شخص بينهم نحو 99 ألفاً تابعوا النهائي بين الأرجنتين وفرنسا، فضلاً عن 1.5 مليار عالمياً.

ويبين أنه من المعروف أن رواتب الترفيه هي الأعلى في العالم مستدلاً بممثلي هوليوود الذين يتقاضى بعضهم، وفق قوله، 30 أو 40 مليون دولار مقابل الفيلم الواحد، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك رواتب ضخمة في عالم كرة القدم "لأن عدد جماهيرها يفوق بكثير جماهير فيلم سينمائي واحد".

ويلفت إلى مشكلة باتت تؤرق الأندية في إشارة إلى نجوم الكرة الذين توشك عقودهم على النهاية ما يعني رحيلهم مجاناً، مستشهداً بمبابي الذي ظفر براتب ضخم في عقده الجديد تجنباً لمغادرته سان جيرمان بلا مقابل، وهو ما يعطي اللاعبين موقفاً أقوى عند مفاوضات التجديد.

عملية طردية

من جانبه يؤكد خبير التسويق الرياضي الدكتور مقبل بن جديع، أن كرة القدم تشكل العنصر الأهم في إيرادات الأندية الرياضية لأنها اللعبة الشعبية الأولى في أغلب دول العالم.

ويوضح "بن جديع" في حديثه مع TRT عربي، أنه من خلال كرة القدم تشكلت أهم الدوريات حول العالم، وأصبحت القنوات الفضائية تدفع مليارات الدولارات لنقل هذه المسابقات، كما بدأت الأندية تحرص على تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين لضمان تحقيق النتائج التي تؤمّن لها المشاركة في هذه البطولات مما يزيد إيرادات الأندية المشاركة.

ويمكن الاستدلال على ذلك بما كشفه مكتب "ديلويت" المتخصص في المحاسبة والاقتصاد، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي حل في صدارة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح المالية لعام 2022 بـ731 مليون يورو، يليه ريال مدريد الإسباني بـ713.8 مليون يورو.

وأتت هذه الإيرادات ترجمة للنجاحات الرياضية إذ حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات في المواسم الـ5 الأخيرة، فيما تُوّج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 5 مرات منذ نسخة 2014.

ويبين بن جديع أن السر وراء استقطاب الأندية للنجوم ودفع مبالغ كبيرة لهم يكمن في مساهمتهم في زيادة إيرادات الأندية من الرعايات والإعلانات وحضور الجماهير والنقل التلفزيوني.

وفي هذا الإطار كشفت وكالة الأنباء الإسبانية في تقرير لها في مايو 2022 أن تعاقد سان جيرمان مع ميسي عزز إيرادات النادي من حقوق الرعاية بأرباح تتراوح ما بين 300 إلى 310 ملايين يورو خلال موسم (2021-2022)، واصفة هذه الأرقام بالقياسية.

وفيما يتعلق براتب مبابي، يقول بن جديع إن في نفس الفريق لاعبين آخرين لا تبلغ رواتبهم الشهرية مليون دولار، ما يعني تفاوتاً في الأجور، مبيناً أن اللاعبين الذين يحصلون على رواتب عالية غالباً عددهم ليس كثيراً في كل نادٍ.

ويشير إلى أن الأندية تستطيع تغطية تكاليف هذه الرواتب المرتفعة من الإيرادات التي تزيد بزيادة قيمة الفريق ونوعية نجومه، مؤكداً أنها عملية طردية فزيادة الإنفاق الصحيح تزيد الإيرادات.

ويؤكد أن الفوارق كبيرة بين كرة القدم والألعاب الأخرى، فالأولى شعبيتها أكبر ومتابعيها أكثر وبالتالي سيدفع المعلنون والرعاة وقنوات التلفزيون لكرة القدم مبالغ كبيرة كي يحصلوا على الحقوق.

إيرادات الأندية

بدوره يوضح صحفي شبكة "سكاي سبورت" الألمانية محمد أمين كناني، أن أندية كرة القدم لديها إيرادات متعددة كحقوق البث، وتذاكر المباريات وإيراداتها بمختلف أنواعها، وبيع المنتجات الخاصة بالأندية التي تجني منها مبالغ مالية كبيرة، بخلاف بيع القمصان التي يعود جزء منها إلى النادي، إضافة إلى عقود الرعاية مع شركات الاتصالات والطيران والتأمين والتكنولوجيا وغيرها.

ففي الدوري الإنجليزي توزع حقوق البث التلفزيوني (بلغت 2.9 مليار يورو في موسم 2021-2022) بلا فروقات كبيرة بين أندية القمة والقاع، إذ نال مانشستر سيتي البطل 175 مليون يورو يليه ليفربول بـ151 مليوناً، فيما تقاضى وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير مبلغاً يقل عن السيتي بنحو 53 مليوناً فقط.

وفي 2021 وقع ناديا مانشستر يونايتد وريال مدريد أغلى عقدي رعاية بحصول كل منهما على أكثر من 70 مليون يورو في العام الواحد، فيما حلّ باريس سان جيرمان ثالثاً بما يزيد على 60 مليون يورو سنوياً.

ووقع برشلونة في مارس/أذار 2022، صفقة مع منصة البث الموسيقي "سبوتيفاي"، لوضع اسمها على قميص وملعب النادي بدءاً من موسم (2022-2023)، إذ قُدرت صفقة الاستاد وحدها بـ500 مليون يورو، في واحدة من أغلى صفقات الرعاية في العالم، وفق وكالة "بلومبيرغ".

ويقول "كناني" في حديثه مع TRT عربي، إنه من خلال هذه الإيرادات تستطيع الأندية دفع المبالغ الكبيرة إلى الاعبين، وذلك بعدما بدأ اقتصاد كرة القدم في التغير منذ أكثر من 15 و20 عاماً.

ويشير إلى أن بعض الأندية الإنجليزية ورائها دول غنية كمانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد المملوكين للإمارات والسعودية على الترتيب، فيما تقود شخصيات اقتصادية بارزة أندية أخرى كالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي كان يمتلك تشيلسي قبل بيعه تحت وطأة الهجوم الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى مانشستر يونايتد وليفربول المملوكين لرجال أعمال من الولايات المتحدة، في إشارة إلى عائلة غلايزر وجون هنري توالياً.

ووفق معادلة اقتصادية بسيطة، يقول كناني إنه عندما يكون لديك نجوم بارزين تستطيع توقيع عقود رعاية كبيرة تدر أموالاً وعائدات كبيرة مثلما يفعل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية، جلبت صفقة ميسي عشرات من عقود الرعاية إلى "PSG" منذ قدومه صيف 2021، من بينها عقود شركات أزياء ومشروبات طبيعية وغازية ومشروبات الطاقة والمياه وشركات منتجات رياضية وغيرها.

وفيما يتعلق بالفرق بين إيرادات وأجور نجوم كرة القدم والرياضات الأخرى، يوضح أن الأولى هي اللعبة الشعبية الأولى في القارة العجوز خصوصاً في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ولهذا فشركات الرعاية تتعاقد مع الأندية الكبيرة للترويج وتسويق نفسها.

ولكن في أمريكا ودول أخرى، لا تعد كرة القدم لعبة رياضية أولى إذ تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة، لذلك يتقاضى نجوم دوري السلة (NBA) أو كرة القدم الأمريكية (NFL) أجوراً مالية خيالية، وفق كناني.

الرياضيون الأعلى أجراً

مجلة "فوربس" الأمريكية أصدرت قائمة لأعلى 10 رياضيين أجراً في العالم لعام 2022، إذ هيمن عليها نجوم كرة القدم الأوروبية وكرة السلة الأمريكية، وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة الترتيب بـ130 مليون دولار.

وحسب المجلة الاقتصادية المتخصصة، فإن التقييم شمل إيرادات اللاعبين من العقود والرواتب والمكافآت وحقوق الرعاية والصور والجوائز الفردية خلال 12 شهراً.

وحل ثانياً نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بـ121.2 مليون دولار، يليه النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بـ115 مليوناً، ويأتي رابعاً البرازيلي نيمار بـ95 مليوناً.

وجاء نجم غولدن ستيت واريورز بدوري السلة الأمريكي ستيفن كاري خامساً بـ92.8 مليون دولار، متفوقاً على مواطنه الأمريكي كيفن دورانت نجم بروكلين نتس بدوري السلة (92.1 مليون).

وفي المرتبة السابعة ظهر السويسري روجر فيدرر نجم كرة المضرب بـ90.7 مليون دولار، يليه بطل الملاكمة المكسيكي كانيلو ألفاريز بـ90 مليون، ثم نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي بـ83.9 مليون دولار، فيما جاء اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، لاعب ميلووكي باكس بدوري السلة الأمريكي عاشراً بـ80.9 مليون دولار.

وعربياً خطف نادي النصر السعودي الأضواء أواخر 2022 عندما ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة قالت وكالة "فرانس برس"، إن "الدون" سيحصل بموجبها على أكثر من 400 مليون يورو، منها 200 مليون في عقده حتى صيف 2025، فضلاً عن مبلغ مشابه كي يكون سفيراً لملف المملكة المفترض لاستضافة مونديال 2030.

وهيمنت الأندية السعودية على قائمة أكثر الأندية العربية من حيث الإيرادات خلال 2021 إذ تصدرها الهلال بـ132.5 مليون دولار، يليه غريمه النصر بـ109 ملايين، ثم حلت أندية اتحاد جدة وغريمه الأهلي، والشباب والفتح في المراكز من الثالث وحتى السادس، فيما ظهر الأهلي المصري سابعاً بنحو 30 مليون دولار، وفق تقرير خاص بقناة "الشرق" الاقتصادية السعودية.

أما فيما يتعلق بالأندية العربية التي حققت فائضاً مالياً في 2021، تواصلت الهيمنة السعودية بحلول الفتح السعودي في الصدارة بـ8.75 مليون دولار، يليه مواطنه الهلال ثانياً بـ6.7 مليون دولار، ثم الفيصلي السعودي ثالثاً بمليون دولار.