قال صندوق النقد الدولي الخميس إن الصراعات الجيوسياسية حول العالم، وبالتحديد بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤدي إلى "تفتت العالم".

وذكر الصندوق في تقريره بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، والتوزيع غير المتكافئ من مكاسب العولمة، أسهم في زيادة الشكوك تجاه التعددية والتشرذم.

واعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، والحرب في شرق أوروبا، جميعها تشكل تحديات دولية، وتقود نحو التفتت الجغرافي الاقتصادي.

ويقصد الصندوق بالتفتت الدولي، إعادة رسم خارطة حركة التجارة ورأس المال، وتدفقات الهجرة، والاستثمارات العالمية العابرة للحدود، بحسب التقرير.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى 1.3% بين عامي 2018 و2022.

أسهمت مجموعة من العوامل في ذلك، "أبرزها إعادة توجيه تدفقات رأس المال بين الدول التي تواجه خلافات جيوسياسية، وظهور بوادر على تكتلات جيوسياسية إقليمية، تنتقل إليها الاستثمارات.

وزاد التقرير: "انقسام العالم إلى كتلتين ترتكزان على الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في نقل الشركات الإنتاج إلى الولايات القضائية للدول الأكثر صداقة من أجل تجنب مشكلات سلاسل التوريد".

وتابع: "من المرجح أن يكون العالم المجزأ أكثر فقراً، بغض النظر عن أن بعض اللاعبين قد يحصلون على فوائد نسبية أو حتى مطلقة نتيجة ذلك".

وتشهد العلاقة بين الصين وروسيا والبرازيل انتعاشاً كبيرة خلال العام الجاري، وسط عقوبات غربية ضد موسكو وبكين.