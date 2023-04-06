حذرت الصين، الخميس، الولايات المتحدة من تجاوز "الخط الأحمر" في علاقات البلدين فيما يخص تايوان.

جاء ذلك في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصيني، رداً على اجتماع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الأربعاء، مع رئيسة تايوان تساي إينغ وين، بولاية كاليفورنيا.

وقال البيان: "في تجاهل لمعارضة الصين القوية، أصر مكارثي وأعضاء آخرون في الكونغرس الأمريكي على الاجتماع مع تساي، التي تجري رحلة ترانزيت عبر الولايات المتحدة"، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الصينية "CGTN".

وأوضح البيان أن اللقاء الأمريكي مع زعيمة تايوان "انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن، وانتهك بشكل خطير أيضاً القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وشدد على أن "مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين، والأساس السياسي بين الصين والولايات المتحدة وأول خط أحمر يجب عدم تجاوزه في علاقات البلدين".

وأشار البرلمان الصيني إلى أن اللقاء "قوض بشدة سيادة الصين ووحدة أراضيها"، مؤكداً إدانته ومعارضته "الشديدة" للخطوة الأمريكية، وفق البيان .

وشدد البيان على أنه "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها".

وأضاف أن "أي مخططات لاستخدام تايوان لاحتواء الصين والدعم أو التواطؤ مع القوى الانفصالية محكوم عليها بالفشل".

وأكد البرلمان معارضة الصين "بحزم" جميع أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، حسب البيان.

وحث البرلمان الصيني "بشدة" حكومة الولايات المتحدة والكونغرس على "التوقف عن تشويه مبدأ الصين الواحدة".

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وتعارض بكين بشدة أي اتصال رسمي بين واشنطن وتايبيه.