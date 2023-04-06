أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، تسليم سفينة "TCG Anadolu"، أكبر السفن الحربية التركية، إلى قيادة القوات البحرية، الاثنين المقبل.

جاء ذلك خلال حفل توقيع بناء 3 فرقاطات جديدة متعددة المهام، امتداداً لمشروع "ميلغم"، الرامي إلى تطوير سفن حربية بخبرات محلية لسد احتياجات الجيش التركي.

ويجري تطوير سفينة "تي سي جي الأناضول (TCG Anadolu)" بخبرات محلية في إطار مشروع بناء سفينة هجومية برمائية متعددة المهام، لتكون قادرة على تقديم الدعم اللوجستي لتشكيل عسكري، أثناء انتقاله إلى مكان معين، دون الحاجة إلى دعم من قاعدته الأساسية.

ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 متراً، ويبلغ وزنها بحمولتها الكاملة نحو 27 ألف طن.

ويمكن للسفينة حمل مركبات ميكانيكية وناقلات جنود ووسائط إنزال بحري وطائرات مروحية وأخرى مُسيّرة.