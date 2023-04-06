سياسة
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الصحة العالمية: سنرفع حالة طوارئ كورونا هذا العام
تعتزم منظمة الصحة العالمية رفع حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد-19 خلال العام الحالي، وفق ما أعلن مدير المنظمة اليوم الخميس.
الصحة العالمية: سنرفع حالة طوارئ كورونا هذا العام
الصحة العالمية: سنرفع حالة طوارئ كوفيد-19 هذا العام / Others
6 أبريل 2023

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس إنه يتوقع أن ترفع المنظمة حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في وقت ما هذا العام، دون أن يقدم إطاراً زمنياً محدداً.

وتواصل المنظمة اعتبار كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي منذ أكثر من ثلاثة أعوام بعد تقييمها الأصلي.

وأضاف مدير المنظمة "أرى أننا سنتمكن من رفعها هذا العام".

ومن المقرر اجتماع لجنة الخبراء الخاصة بحالة الجائحة في مايو/أيار.

وتجتمع منظمة الصحة العالمية كل بضعة أشهر لتقرر ما إذا كان فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر قبل ثلاث سنوات في ووهان بالصين وتسبب في مقتل 6.6 مليون إنسان، ما زال يمثل "حالة طوارئ للصحة العامة على المستوى العالمي".

ويهدف ذلك إلى تنسيق الاستجابة العالمية ومن شأنه فتح سُبُل التمويل للتعاون في مشاركة اللقاحات والعلاجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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