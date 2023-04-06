أعلنت السلطات السويدية رفضها تسليم تركيا مشتبهاً به بالإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "TT"، الخميس، بأن الحكومة وافقت على قرار المحكمة العليا رفض تسليم المشتبه به (50 عاماً) لأنه يحمل الجنسية السويدية.

وأضافت أن القرار جرى اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت أن المحكمة العليا رفضت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، طلب تسليم المشتبه به الذي تطلبه تركيا.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين إلى أنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.