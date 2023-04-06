سياسة
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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك.. وفاغنر: نتكبّد خسائر متزايدة في أوكرانيا
فيما تتكتم موسكو على حقيقة خسائرها في الحرب الأوكرانية، اعترف رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين بأن مقاتليه يتكبدون خسائر متزايدة في أوكرانيا.
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك.. وفاغنر: نتكبّد خسائر متزايدة في أوكرانيا
أوكرانيا / صورة: AFP
6 أبريل 2023

أقرّ يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، بأنّ مقاتليه يتكبّدون خسائر متزايدة في الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال زيارته الخميس مقبرة قال إنّها "لا تنفكّ تكبر".

وفي مقطع فيديو نشرته فاغنر على تطبيق "تيلغرام" ظهر بريغوجين واقفاً أمام عشرات المدافن التي تعلو كلاً منها صلبان ووُضعت عليها أكاليل من الزهر.

وقال بريغوجين في الفيديو "نواصل دفن مقاتلي فاغنر هنا ولا مشكلة في ذلك حتّى اليوم. سنعمل على تحسين هذه المقبرة وجعلها نصباً تذكارياً للأجيال المقبلة".

وأضاف "نعم، (المقبرة) تكبر. أولئك الذين يقاتلون يُقتلون أحياناً. هكذا تسير الحياة".

قصف دونيتسك

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية أن أربعة مدنيين قُتلوا في قصف مدفعي الخميس بمدينة دونيتسك في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من شرق أوكرانيا.

وقالت الوكالة نقلاً عن مراسل لها إن مرآب سيارات في حي كاليننسكي بالمدينة تعرض للقصف.

وتسيطر قوات موالية للقوات الروسية منذ 2014 على دونيتسك، عاصمة المنطقة الأوكرانية التي تحمل الاسم ذاته، لكنها لا تزال قريبة من خط المواجهة في الحرب الروسية مع أوكرانيا وتتعرض بانتظام لقصف القوات الأوكرانية.

ولا تتحدّث روسيا كثيراً عن الخسائر التي تكبدّتها في أوكرانيا منذ بدء هجومها على هذا البلد في فبراير/شباط 2022.

وآخر حصيلة رسمية للخسائر صادرة عن وزارة الدفاع الروسية تعود إلى سبتمبر/أيلول 2022 وقد بلغ فيها عدد القتلى 5937 عسكرياً.

ولا تشمل هذه الحصيلة مقاتلي فاغنر الذين لا ينتمون رسمياً إلى الجيش الروسي.

ووفقاً للتقديرات الغربية، فإنّ خسائر القوات الروسية مجتمعة (الجيش الروسي ووحدات فاغنر والقوات الأوكرانية الانفصالية الموالية لروسيا) منذ بدأت الهجوم العسكري على أوكرانيا يمكن أن تصل إلى أكثر من 150 ألفاً ما بين قتيل وجريح.

ويقاتل عناصر فاغنر خصوصاً على خط الجبهة في المعركة المستعرة منذ أشهر للسيطرة على باخموت، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تكبّد فيها الجانبان الروسي والأوكراني خسائر فادحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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