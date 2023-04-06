سياسة
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وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي يبحثان قضايا أمنية ودفاعية
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في اتصال هاتفي الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن قضايا أمنية ودفاعية ثنائية وإقليمية.
وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي يبحثان قضايا أمنية ودفاعية
وزير الدفاع التركي والأمريكي يبحثان قضايا أمنية ودفاعية / صورة: AA
6 أبريل 2023

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الأمريكي لويد جيمس أوستن، قضايا أمنية ودفاعية ثنائية وإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد الاتصال أهمية تمديد اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود، والترحيب بعضوية فنلندا في الناتو، والخروج بنتيجة إيجابية وبسرعة فيما يخص مشروع شراء وتحديث تركيا لمقاتلات "إف 16".

وأعرب أقار عن شكره للولايات المتحدة على دعمها وتضامنها عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وشدد على أن تركيا تدعم دائماً سياسة الباب المفتوح للناتو، وأن عضوية فنلندا أظهرت ذلك، معرباً عن أمله في أن تفي السويد أيضاً بتعهداتها في أقرب وقت.

من جانبه، أكد أوستن استعداد الولايات المتحدة لتقديم جميع أشكال الدعم من أجل تضميد جراح الزلزال.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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