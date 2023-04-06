بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الأمريكي لويد جيمس أوستن، قضايا أمنية ودفاعية ثنائية وإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأكد الاتصال أهمية تمديد اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود، والترحيب بعضوية فنلندا في الناتو، والخروج بنتيجة إيجابية وبسرعة فيما يخص مشروع شراء وتحديث تركيا لمقاتلات "إف 16".

وأعرب أقار عن شكره للولايات المتحدة على دعمها وتضامنها عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وشدد على أن تركيا تدعم دائماً سياسة الباب المفتوح للناتو، وأن عضوية فنلندا أظهرت ذلك، معرباً عن أمله في أن تفي السويد أيضاً بتعهداتها في أقرب وقت.

من جانبه، أكد أوستن استعداد الولايات المتحدة لتقديم جميع أشكال الدعم من أجل تضميد جراح الزلزال.​​​​​​​