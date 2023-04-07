سياسة
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إسرائيل تقصف جنوب لبنان وقوة "يونيفيل" تقول إن الطرفين "لا يريدان الحرب"
قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر الجمعة محيط مدينة صور جنوبي لبنان. وعقب القصف أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، ودعتهما إلى التهدئة.
إسرائيل تقصف جنوب لبنان وقوة "يونيفيل" تقول إن الطرفين "لا يريدان الحرب"
قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان أكدت في أعقاب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أن الطرفين لا يريدان الحرب / صورة: Reuters
7 أبريل 2023

قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر الجمعة المنطقة الواقعة بين سهل رأس العين والمنطقة القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوبي صور في جنوب لبنان.

وفيما أفاد مراسلان لوكالة الصحافة الفرنسية في منطقة صور بسماع دويّ ثلاثة انفجارات متتالية، قال إعلام لبناني إن القصف الإسرائيلي لم يُسفِر عن وقوع إصابات.

وأضاف أن القصف استهدف سهل القليلة حيث انطلقت صواريخ ظهر الخميس تجاه إسرائيل، كما استهدف منطقة قريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوبيّ لبنان.

ولفت إلى تَضرُّر عدد من المنازل القريبة من المناطق المستهدفة بالقصف الإسرائيلي.

وذكرت قناة المنار التابعة لجماعة حزب الله أن القصف استهدف ثلاث نقاط في منطقة صور، هي مناطق زراعية.

والخميس تَجدَّد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل للمرة الثانية، بعد 34 صاروخاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنها أُطلقَت من لبنان تجاه منطقة الجليل (شمالي إسرائيل).

وبينما لم تتبنَّ أي جهة لبنانية المسؤولية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (خاصة) أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء ردّاً على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وحمّل متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية وحركة حماس مسؤولية إطلاق صواريخ من لبنان، وقال إنه يفحص أيضاً إمكانية تَورُّط إيران في هذه الحادثة.

حماس تندّد بالقصف على لبنان

ندّدَت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان صدر في وقت مبكّر الجمعة، بالعدوان الإسرائيلي على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور في جنوب البلاد.

وجاء في البيان: "نُدِين بأشدّ العبارات العدوانَ الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور فجر اليوم".

"لا يريدان الحرب"

أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان فجر الجمعة أعقب قصفاً شنّته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية إياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوبيّ البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها اعتزامه الردّ على الصواريخ التي أُطلقَت من جنوبيّ لبنان، قبل دويّ انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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