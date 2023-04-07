سياسة
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قبيل زيارة بايدن.. شرطة أيرلندا الشمالية تحذّر من "عنف الانفصاليين"
حذرت شرطة أيرلندا الشمالية من احتمال حدوث أعمال شغب من الانفصاليين الجمهوريين، فيما رفع جهاز المخابرات الداخلية البريطاني مستوى التهديد من الإرهاب المحلّي في أيرلندا الشمالية إلى "شديد"، قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
قبيل زيارة بايدن.. شرطة أيرلندا الشمالية تحذّر من "عنف الانفصاليين"
هيئة الإذاعة البريطانية BBC قالت إن شرطة أيرلندا الشمالية حذرت من احتمال حدوث أعمال شغب من الانفصاليين الجمهوريين / صورة: Reuters
7 أبريل 2023

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن شرطة أيرلندا الشمالية حذرت من احتمال حدوث أعمال شغب من الانفصاليين الجمهوريين خلال عطلة عيد القيامة، قبل أيام من زيارة يُجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت BBC عن قائد الشرطة سيمون بيرن قوله إن الشغب الذي يرتكبه أفراد يستخدمون العنف لمعارضة وضع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة قد يكون محاولة لجرّ أفراد الأمن إلى هجمات بالأسلحة أو القنابل.

وأضاف أن الشرطة أجرت تغييرات مؤقتة على نوبات العمل لوضع مزيد من أفراد الأمن في مهامّ على الخطوط الأمامية.

وأفادت BBC بأن مساعد رئيس الشرطة بوبي سينغلتون قال إن الشرطة لديها "معلومات مخابراتية مجتمعية قوية للغاية" تُفيد بوجود مخطَّط لشنّ هجمات في لندنيري، وهي مدينة قريبة من الحدود مع جمهورية أيرلندا.

يأتي تحذير الشرطة قُبيل زيارة الرئيس بايدن الأسبوع المقبل، وبعد أن رفع جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI 5) مستوى التهديد من الإرهاب المحلي في أيرلندا الشمالية إلى "شديد".

وشهدت أيرلندا الشمالية أعمال عنف متفرقة نفّذَتها مجموعات صغيرة تسببت في إبقاء مستوى التهديد في معظم الأحيان عند "شديد" منذ بدء تطبيق هذا النظام في 2010.

وفي فبراير/ شباط، تَعَّرض المحقق جون” كالدويل لإطلاق النار عدة مرات من مسلحَين، وهو هجوم اشتبهت الشرطة في أنه من تنفيذ الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، وهو جماعة مسلحة تسعى لإدماج أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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