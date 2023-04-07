سياسة
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الضفة.. مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بإطلاق نار والجيش يغلق أريحا والأغوار
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل إسرائيليتَين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أغلق محافظة أريحا والأغوار شرق الضفة الغربية، ونصب حواجز عسكرية في مواقع متفرقة بمحيط المحافظة.
الضفة.. مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بإطلاق نار والجيش يغلق أريحا والأغوار
وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي: وقع هجوم وإطلاق نار على سيارة عند مفترق الحمرا في منطقة الأغوار / صورة: AFP
7 أبريل 2023

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "وقع هجوم وإطلاق نار على سيارة على مفترق الحمرا في منطقة الأغوار (شمال الضفة الغربية)".

من جانبها أكدت الهيئة مقتل إسرائيليتَين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، قائلة إن "مُطلق النار فر من المكان".

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة محافظة أريحا والأغوار شرق الضفة الغربية، ونصب حواجز عسكرية في مواقع متفرقة بمحيط المحافظة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي نصب عشرات الحواجز العسكرية وشرع بعملية تفتيش واسعة للمركبات الفلسطينية، فيما شوهدت قوات أخرى تجري أعمال تمشيط في الجبال والأودية بمنطقة الأغوار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "هجوماً وإطلاق نار على سيارة وقعا عند مفترق الحمرا في منطقة الأغوار، وأن قوات الجيش تفتش المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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