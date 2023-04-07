سياسة
3 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: القدس والأقصى خط أحمر والاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تعليقاً على الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين يجب أن تتوقف بشكل دائم، مشيراً إلى أن الحوار مع إسرائيل لا يمكن أن يكون بديلاً عن القضية الفلسطينية.
جاوش أوغلو: القدس والأقصى خط أحمر والاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف
جاوش أوغلو: ندين الهجوم الإسرائيلي والقدس خط أحمر / صورة: AA
7 أبريل 2023

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن الاعتداءات الإسرائيلية (على الفلسطينيين) يجب أن تتوقف بشكل دائم.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة أنقرة: "قضايا فلسطين والمسجد الأقصى والقدس خط أحمر لنا ولا نقدّم فيها تنازلات أبداً".

وأضاف جاوش أوغلو: "أدين الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان والوضع التاريخي له".

وأضاف: "لا يمكن قبول المعاملة غير الإنسانية للشرطة الإسرائيلية تجاه المعتكفين في المسجد الأقصى".

ودعا وزير الخارجية التركي إسرائيل إلى وقف دائم لهجماتها على المسجد الأقصى وغاراتها الجوية على الفلسطينيين.

وذكّر جاوش أوغلو بتعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عند زيارته الماضية لأنقرة بالحفاظ على وضع المسجد الأقصى، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنّ شهر رمضان الماضي شهد حدوث التوتر ذاته.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ الشؤون الأمنية في إسرائيل جرى تسليمها إلى أكثر السياسيين عنصريةً وفاشيةً، في إشارة إلى وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير.

وبيّن أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وجدد الوزير التركي تأكيده أنّ الحل الدائم يكمن في حل الدولتين المقبول عالمياً، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واليوم، يجري جاوش أوغلو اتصالات مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي إيلي كوهين، والتواصل مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال: "تركيا بدأت حواراً جديداً مع إسرائيل، ولكن ليعلم الجميع وفي مقدمتهم إسرائيل، لا يمكن أن يكون هذا مقابل القضية الفلسطينية، فالمسجد الأقصى والقدس خط أحمر بالنسبة إلينا دائماً، وفي هذه المسائل لا يمكننا المساومة أبداً".

وعن الاجتماع الرباعي بموسكو بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران ونظام سوريا قال: "يتعين استمرار الحوار ومن المفيد تكثيف المشاورات بالشكل نفسه".

من جهته، أدان لافروف التوترات التي تقوّض عملية السلام في الشرق الأوسط، ووصف المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية بأنها "خطيرة".

وقال إن "الإجراءات أحادية الجانب التي أدت إلى مواجهات خطيرة، يمكن أن تؤدي إلى احتدام الوضع".

ودعا لافروف جميع الأطراف إلى العودة إلى قرارات الأمم المتحدة، وإلى مسار الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الرامي إلى حل الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us