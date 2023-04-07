سياسة
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أردوغان: على العالم الإسلامي أن يتّحد ضد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، ضرورة وحدة العالم الإسلامي إزاء اعتداءات إسرائيل الأخيرة التي جرت في فلسطين، داعياً إلى مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية.
أردوغان: على العالم الإسلامي أن يتّحد ضد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين
أردوغان: على العالم الإسلامي أن يتّحد ضد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين / Others
7 أبريل 2023

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة أن يتوحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي جرت في فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة.

ولفت البيان إلى أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية، وتطورات إقليمية في مقدمتها اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وأشار الرئيس أردوغان, خلال الاتصال, إلى أهمية وحدة العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة المنافية للإنسانية في فلسطين، وبخاصة في المسجد الأقصى.

وأكد ضرورة تغليب الحكمة للحيلولة دون دوامة عنف جديدة، وأنه سيكون من المفيد اتخاذ مبادرات لتوجيه جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل والمنطق.

ودعا أردوغان إلى مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

كما أكد أهمية إظهار هذه الوحدة في مواجهة أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حدثت مؤخراً في بعض المدن الأوروبية، بخاصة أمام السفارات التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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