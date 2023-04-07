سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم القيود الإسرائيلية.. 130 ألف فلسطيني يُصلون ثالث جمعة من رمضان بالأقصى
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 130 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، وذلك بعد سلسلة اقتحامات من الشرطة الإسرائيلية للمسجد أدت إلى إصابة واعتقال المئات وتصعيد إسرائيلي في الضفة.
رغم القيود الإسرائيلية.. 130 ألف فلسطيني يُصلون ثالث جمعة من رمضان بالأقصى
130 ألف فلسطيني يُصلّون الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى / صورة: AA
7 أبريل 2023

أقام نحو 130 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم القيود الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن 130 ألف مُصلّ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

وجاءت الصلاة بعد سلسلة اقتحامات من الشرطة الإسرائيلية للمسجد في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة عشرات واعتقال مئات وتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في بيان الخميس، نشر 2300 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية.

وكثفت قوات الشرطة الاسرائيلية من وجودها في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاماً من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة "الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة".

وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح في المسجد.

وكان آلاف المصلين قد اعتكفوا بالمسجد الليلة الماضية دون تدخل من الشرطة الإسرائيلية، إذ لا اقتحامات إسرائيلية للمسجد اليوم وغداً السبت.

وشهدت الشوارع بالقدس الشرقية، اختناقات مرورية بسبب ارتفاع أعداد المصلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us