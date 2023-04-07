تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في عموم تركيا أكثر من 4 مرات في الربع الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية موزعي السيارات، أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة ارتفع في الربع الأول من 2023 بنسبة 55.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبلغ 235 ألفاً و971.

وحلت مبيعات سيارات البنزين في المركز الأول بـ117 ألفاً و650 سيارة، تلتها سيارات الديزل بـ31 ألفاً و465 سيارة، ثم الهجينة ثالثاً بـ18 ألفاً و874 سيارة.

فيما بلغ عدد السيارات الكهربائية المبيعة خلال الربع الأول من العام الجاري 4670 سيارة، مقارنة بـ1073 سيارة في الفترة ذاتها من 2022.