سياسة
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سجلت أدنى معدل ولادات في تاريخها.. استمرار تراجع عدد سكان إيطاليا
سجلت إيطاليا أدنى عدد ولادات في تاريخها بلغ 393 ألفاً مقابل تسجيل 713 ألفاً من الوفيات، في حين أعلن معهد الإحصاء الإيطالي استمرار التراجع الديموغرافي في البلاد.
سجلت أدنى معدل ولادات في تاريخها.. استمرار تراجع عدد سكان إيطاليا
تواصل تراجع عدد سكان إيطاليا مع تسجيلها أدنى معدل ولادات على الإطلاق / صورة: AFP
7 أبريل 2023

أعلن معهد الإحصاء الإيطالي الجمعة أن التراجع الديموغرافي مستمر في ظلّ تهرّم السكان وتسجيل أدنى عدد ولادات على الإطلاق في تاريخ البلد.

بلغ عدد سكان إيطاليا 58,851 مليون نسمة في مطلع يناير/كانون الثاني 2023، بتراجع قدره 179 ألف نسمة مقارنة مع العام السابق (-0,3%).

وقال المعهد في بيان "بلغ عدد الوفيات 713 ألفاً، والمواليد 393 ألفاً، وهو حدّ أدنى تاريخي جديد".

وأضاف أنه "في عام 2022 انخفض عدد المواليد لأول مرة منذ توحيد إيطاليا" في عام 1861 إلى "ما دون عتبة 400 ألف"، موضحاً أن التراجع مستمر منذ عام 2008، وهو العام الأخير الذي شهد زيادة في عدد المواليد.

في الوقت نفسه، استمر تهرّم السكان مع ارتفاع متوسط أعمار الإيطاليين من 45,7 عام في بداية 2020 إلى 46,4 عام في مطلع 2023.

وبات من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً يمثلون 24,1% من السكان مقابل 23,8% في العام السابق، في حين بلغ عدد المعمّرين فوق المئة 22 ألفاً وقد تضاعف ثلاث مرات خلال عقدين، وفق المصدر نفسه.

ويكمن التحدي الديموغرافي في محور مشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت زيادة الولادات "أولوية مطلقة" لحكومتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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